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l'intervista

La 'passione' di Wawrinka: "Il tennis è per sempre"

Giorgia Mecca

Il 2026 sarà l'ultimo anno che lo vedrà giocare tra i professionisti. “Ma non è un addio” garantisce Wawrinka, che a 41 anni ha vissuto tutto il suo tennis ad alta intensità “e soprattutto senza nessun rimpianto”. 'Stan the Man' ripercorre in esclusiva tutta la sua carriera, tra passato e futuro: “Sinner e Alcaraz? Sono i migliori in tutto”

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