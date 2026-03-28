La 'passione' di Wawrinka: "Il tennis è per sempre"

Il 2026 sarà l'ultimo anno che lo vedrà giocare tra i professionisti. “Ma non è un addio” garantisce Wawrinka, che a 41 anni ha vissuto tutto il suo tennis ad alta intensità “e soprattutto senza nessun rimpianto”. 'Stan the Man' ripercorre in esclusiva tutta la sua carriera, tra passato e futuro: “Sinner e Alcaraz? Sono i migliori in tutto”