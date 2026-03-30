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L’evoluzione sinneriana di Sabalenka

Renzo Furlan

©Ansa

È migliorata nel servizio, mantiene un ritmo sempre altissimo con un gioco molto propositivo. Il '‘Sunshine double’ non è arrivato per caso, così come quel primo posto ormai consolidato. La cosa incredibile? I margini di crescita che ha ancora, soprattutto su una superficie

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