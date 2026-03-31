visto dal talent
Cosa ci aspettiamo sulla terra da Sinner
Il Sunshine Double ha confermato come al momento Sinner sia il tennista più dominante sul cemento. Cosa succederà ora con la terra? Il gioco dovrà in minima parte cambiare, ma non sarà solo una questione di colpi
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