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il reportage

Piccolo grande 'Monza-Carlo', dove si formano i talenti di domani

Michela Curcio
©Getty

Il Challenger 125 di Monza è uno di quei tornei dove il livello è molto più alto di quanto non dica il nome. Bellucci, Nardi, Vasamì, Landaluce: giovani talenti, italiani e non, che cercano di farsi largo nel tennis dei 'grandi' riscoprendo il gioco alle sue radici

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