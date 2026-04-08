Tomas Machac, chi è l'avversario di Sinner all'Atp Monte-Carloatp monte-carlo
Introduzione
Arrivato al tennis quasi per caso grazie alla sorella Katerina, Tomas Machac è cresciuto con il mito di Michael Jordan e una grande passione per il basket, elementi che si riflettono anche nel suo stile spettacolare. Non a caso è stato soprannominato "Air Machete" per il suo caratteristico dritto in salto. Nel corso della sua carriera ha già ottenuto vittorie di prestigio contro Carlos Alcaraz e Novak Djokovic, oltre a conquistare un oro olimpico. Ora si prepara ad affrontare Jannik Sinner a Monte-Carlo: tutto quello che c'è da sapere sul tennista ceco in vista del match di giovedì (secondo dalle 11 sul Campo Ranieri III), da seguire in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis e in streaming su NOW
Quello che devi sapere
Tennista "grazie" alla sorella
- Il primo "approccio" di Tomas Machac con il tennis arriva a soli 5 anni, quando accompagnava la sorella maggiore Katerina agli allenamenti: annoiato a guardare, iniziò a passare il tempo colpendo la palla contro il muro, attirando presto l’attenzione degli allenatori. A 10 anni entrò così nel circolo dello TK Sparta Praha, scelta che lo portò progressivamente ad abbandonare il sogno di dedicarsi al basket
L'idolo Michael Jordan
- Il primo amore di Tomas Machac non è stato il tennis, infatti, bensì il basket, una passione nata grazie al suo grande idolo Michael Jordan. Sebbene sia nato due anni dopo l’addio di MJ ai Chicago Bulls, il tennista ceco ha sviluppato una forte passione per il leggendario cestista. Machac ammira in particolare la mentalità vincente di Jordan, la sua fame competitiva e la capacità di esprimersi al massimo nei momenti decisivi. Per lui, Jordan rappresenta un modello di dedizione e disciplina, qualità che cerca di applicare quotidianamente anche nel tennis: "Ho imparato guardandolo che ci sono alcuni giorni in cui non ti senti bene o qualcosa va storto, ma puoi comunque lottare e migliorare"
Anche a calcio se la cava
- Basket, tennis e non solo. Uno sportivo a 360° (tratto che lo assomiglia a Jannik), come testimoniato proprio durante il periodo di pandemia, quando pubblicò un video in cui palleggiava con i rotoli di carta igienica (IL VIDEO)
La passione per la storia e le serie tv
- Non solo sport nella vita di Tomas Machac: il tennista ceco coltiva anche una grande passione per la storia, in particolare per l’Impero Romano, e nel tempo libero ama leggere, studiare e seguire programmi dedicati a questi argomenti.
- Tra i suoi interessi spicca anche il mondo dello spettacolo: il suo attore preferito è Hugh Grant e si dichiara un grande appassionato di serie TV, tra cui Peaky Blinders. Proprio per questa serie, nelle scorse settimane ha condiviso su Instagram un divertente fotomontaggio in cui appare nei panni di un personaggio dello serie, accompagnato dalla frase ironica: “Per favore Netflix, contattatemi per il film”.
Il soprannome "Air Machete"
Il soprannome di Machac è “Air Machete”, un nome nato grazie al coach di... Jiri Lehecka. “Quando ho iniziato a giocare un po’ meglio, ha cominciato a chiamarmi Machete”, ha raccontato il tennista ceco, giocando con una leggera storpiatura del suo cognome. Al soprannome “Machete” è stato poi aggiunto “Air”, ispirato al suo spettacolare dritto in salto che ogni tanto sfodera in campo.
L'oro olimpico e le vittorie su Djokovic e Alcaraz
- Oltre a due titoli Atp (Acapulco 2025 e Adelaide 2026), nella bacheca di Machac c'è anche un oro olimpico. Il ceco ha vinto la medaglia d'oro nel doppio misto a Parigi 2024, insieme alla connazionale (ed ex fidanzata) Katerina Siniakova, battendo in finale i cinesi Zhang Zhizhen e Wang Xinyu;
- Machac, inoltre, ha battuto in carriera sia Novak Djokovic che Carlos Alcaraz., entrambi nel 2024 La vittoria contro il serbo risale alla semifinale di Ginevra, alla vigilia del Roland Garros; il successo sullo spagnolo, invece, al Masters 1000 di Shanghai
Il precedente con Sinner a Doha e il confronto in doppio a Monte-Carlo
- Sinner e Machac si affronteranno per la seconda volta in stagione. Il precedente risale allo scorso febbraio, sul cemento di Doha, quando Jannik si impose con un netto 6-1, 6-4 in poco più di un’ora. Nei tre precedenti complessivi, l’azzurro ha sempre avuto la meglio, vincendo ogni volta in due set.
- Tra i due c’è già stato anche un primo "assaggio" sulla terra rossa di Monte-Carlo: domenica, infatti, si sono sfidati in doppio. Sinner, in coppia con Bergs, ha superato Machac e Ruud in due set, regalando così un’ulteriore conferma del buon momento della coppia italo-belga.
Sinner-Machac, i precedenti
- 2026 - Doha (R32): Sinner b. Machac 6-1, 6-4
- 2024 - Shanghai (SF): Sinner b. Machac 6-4, 7-5
- 2024 - Miami (QF): Sinner b. Machac 6-4, 6-2