Introduzione

Arrivato al tennis quasi per caso grazie alla sorella Katerina, Tomas Machac è cresciuto con il mito di Michael Jordan e una grande passione per il basket, elementi che si riflettono anche nel suo stile spettacolare. Non a caso è stato soprannominato "Air Machete" per il suo caratteristico dritto in salto. Nel corso della sua carriera ha già ottenuto vittorie di prestigio contro Carlos Alcaraz e Novak Djokovic, oltre a conquistare un oro olimpico. Ora si prepara ad affrontare Jannik Sinner a Monte-Carlo: tutto quello che c'è da sapere sul tennista ceco in vista del match di giovedì (secondo dalle 11 sul Campo Ranieri III), da seguire in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis e in streaming su NOW

MACHAC: "SINNER? MEGLIO AFFRONTARLO SULLA TERRA". VIDEO