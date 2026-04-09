Sinner soffre ma è ai quarti: Machac ko in 3 set

"Posso essere contento, ero stanco e ho fatto fatica. Ora cercherò di recuperare per domani. La cosa importante oggi era vincere, tutto può cambiare domani quando magari giocherò ancora un grande tennis. La considero una giornata positiva. Prima del match mi sentivo bene, poi ho fatto un po' fatica a trovare la giusta energia. Può succedere, ho cercato di portarla a casa. Oggi ho trovato le soluzioni per vincere. Domani sarà un'altra bella partita, Auger gioca bene. E' stata una partita difficile, ho avuto un calo nel 2° set e l'importante era vincere. Vediamo di recuperare, quello è l'importante".