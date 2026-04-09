Sinner soffre ma è ai quarti: Machac ko in 3 set

Sinner ai quarti all'Atp Monte-Carlo: Machac battuto 6-1, 6-7, 6-3
Jannik Sinner torna ai quarti a Monte-Carlo: battuto al termine di un match molto impegnativo e caratterizzato anche da qualche difficoltà fisica il ceco Tomas Machac, n. 53 della classifica mondiale, con i parziali di 6-1, 6-7, 6-3 in due ore. Interrotta la striscia di 37 di fila vinti nei 1000. Venerdì afffronterà il canadese Auger-Aliassime. Il torneo in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW
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Sinner-Machac: highlights Atp Monte-Carlo
Sinner: "Avuto un calo di energia, importante era vincere"
"Posso essere contento, ero stanco e ho fatto fatica. Ora cercherò di recuperare per domani. La cosa importante oggi era vincere, tutto può cambiare domani quando magari giocherò ancora un grande tennis. La considero una giornata positiva. Prima del match mi sentivo bene, poi ho fatto un po' fatica a trovare la giusta energia. Può succedere, ho cercato di portarla a casa. Oggi ho trovato le soluzioni per vincere. Domani sarà un'altra bella partita, Auger gioca bene. E' stata una partita difficile, ho avuto un calo nel 2° set e l'importante era vincere. Vediamo di recuperare, quello è l'importante".
Sinner ai quarti a Monte-Carlo! Machac battuto 6-1, 6-7, 6-3
Sinner torna ai quarti a Monte-Carlo per la quarta volta! Il n°2 del mondo soffre ma batte Tomas Machac, 53 del ranking, con i parziali di 6-1, 6-7, 6-3 in due ore di gioco. Sfiderà venerdì il canadese Felix Auger-Aliassime, 6° del seeding, con cui guida 4-2 i precedenti. Una partita dai tre volti. Dopo un primo set dominato in meno di mezz'ora, Jannik ha avuto un vistoso calo fisico: sotto di due break ha prima recuperato fino al tie-break, perdendolo piuttosto nettamente (interrotta la striscia di 37 set vinti di fila nei 1000). Nel terzi Sinner, dopo aver preso un integratore, è tornato sui suoi livelli: quarto quarto di finale a Monte-Carlo, la corsa al n°1 prosegue
8° game: Sinner tiene il servizio, 5-3 con Machac
Con la prima tornata efficace e precisa, Jannik sale 40-0. Machac arriva a 30, poi affonda in rete in dritto. Il ceco serve per restare nel match
7° game: Machac tiene il servizio, 3-4 con Sinner
Sesto doppio fallo di Machac in apertura (0-15), poi gioca benissimo il ceco che resta attaccato al set e al match
6° game: Sinner tiene il servizio, 4-2 con Machac
Molto bene Jannik, che ha abbassato la velocità per trovare più prime. Sale 40-0, perde il primo punto al servizio con un dritto in rete ma poi chiude i conti con la prima vincente
Rientrano in campo i due giocatori dopo questo momendo "infermieristico" che ha coinvolto sia Sinner che Machac
Chiamato il medico per Sinner: "Non mi sento tanto bene", gli ha detto l'azzurro, che aveva la testa che girava e si sentiva debole. Machac invece ha chiamato medical time-out per un problema al gomito e si sta facendo trattare dal fisio
5° game: Machac tiene il servizio, 2-3 con Sinner
Jannik parte con due dritti lunghi e va sotto 30-0. Machac chiude a 30 e si si sblocca
4° game: Sinner tiene il servizio, 3-1 con Machac
Sinner ritrova magicamente la prima: 12 punti di fila per Jannik che sembra tornato quello ingiocabile del 1° set! Break confermato!
3° game: break Sinner! 2-1 con Machac
Machac apre con il doppio fallo (0-15), poi un altro errore per lo 0-30. L'ennesimo sbaglio regala tre palle break (0-40): recupero pazzesco di Sinner, che va a segno! Pugnetto dell'azzurro e Centrale in visibilio!
2° game: Sinner tiene il servizio, 1-1 con Machac
Un paio di errori di Machac, il terzo ace di Sinner per il 40-0: con il quarto il Centrale si fa sentire e Jannik stringe il pugno
1° game: Machac tiene il servizio, 1-0 con Sinner
Jannik parte con un paio di errori che denotano che non sia al 100%: un 15 per Sinner, che parte sotto in questo 3° set. Sinner sembra davvero scarico ora...
3° SET AL VIA! Servizio Machac
Machac vince il 2° set: 7-6 a Sinner
Machac vince il 2° set: 7-6 a Sinner dopo un'ora di gioco. Jannik aveva recuperato due break di svantaggio, portando tutto al tie-break dove il ceco si è imposto 7-3. Interrotta la striscia di 37 set vinti di fila dall'azzurro, che nel finale di set si è toccato più volte la schiena
Sinner - Machac 3-6 tie-break LIVE
Sinner - Machac 2-6 tie-break LIVE
Sinner - Machac 2-5 tie-break LIVE
Sinner - Machac 2-4 tie-break LIVE
Sinner - Machac 2-3 tie-break LIVE
Sinner - Machac 2-2 tie-break LIVE
Sinner - Machac 1-2 tie-break LIVE
Sinner - Machac 0-2 tie-break LIVE
Sinner - Machac 0-1 tie-break LIVE
12° game: Machac tiene il servizio, 6-6 con Sinner. Si va al tie-break
Machac spinge con la prima e sale 40-0: tiene a zero il servizio e si va al tie-break!
11° game: Sinner tiene il servizio, 6-5 con Machac
Jannik poco sopra il 50% di prime in campo e si vede: Machac lo aggredisce e guadagna due palle break (15-40), annullate da fenomeno da Sinner. Ai vantaggi la spunta l'azzurro: ora pressione sul ceco, che serve per restare nel match
10° game: altro break Sinner! 5-5 con Machac
Sinner piazza due risposte fantastiche e sale 15-30. Machac sbaglia una volée non impossibile e concede ancora palla break (30-40), annullata. Ne ha una seconda Jannik che va a segno! Recupera anche il 2° break, che fenomeno!
9° game: Sinner tiene il servizio, 4-5 con Machac
Torna la prima per Jannik, che concede un 15 con il doppio fallo ma sembra aver passato la fase di down dopo aver preso un gel nel cambio campo: ora Machac ha la seconda possibilità di chiudere il set
8° game: break Sinner! 3-5 con Machac
Tre errori di Machac che torna quello del 1° set e concede doppia palla break (15-40): subito a segno Sinner, che recupera uno dei due break e torna sotto...
7° game: altro break Machac, 5-2 con Sinner
Sinner sembra scarico di energia, un paio di errori lo mandano sotto 15-40 con doppia palla break per Machac. Subito a segno il ceco, ora avanti di due break: servirà per il set
6° game: Machac tiene il servizio, 4-2 con Sinner
Ancora fuori fase Jannik, che dopo il vincente del rivale commette il 6° errore del set (30-0). Sinner gioca un rovescio pazzesco, ma è l'unico 15: Machac conferma il break
5° game: break Machac, 3-2 con Sinner
Vincente splendido di Machac, poi doppio fallo per il 30-30. Sinner concede la prima palla break con un errore di rovescio (30-40): a segno il ceco, con un passaggio a vuoto di Jannik
4° game: Machac tiene il servizio, 2-2 con Sinner
Volée deliziosa di Machac per il 30-0: solo vincenti per il ceco, che forse sembra essere arrivato in campo...
3° game: Sinner tiene il servizio, 2-1 con Machac
Machac trova l'unico punto giocando praticamente sulle righe (40-15): chiude il game Sinner senza rischiare nulla
2° game: Machac salva due palle break, 1-1 con Sinner
Ancora impotente Machac contro un Sinner che lo fa giocare sopra ritmo: tre errori del ceco regalano altre due palle break (15-40), cancellate alla grande. Ai vantaggi gioca bene Machac, che si salva e resta attaccato al match
1° game: Sinner tiene il servizio, 1-0 con Machac
Un paio di errori di Jannik lo mandano 0-30, poi prima vincente e due ace (i primi del match) ribaltano il game. Chiude Sinner, ancora una volta fenomenale quando alza il livello
2° SET AL VIA! Servizio Sinner
Sinner domina il 1° set! 6-1 a Machac
Il terzo doppio fallo del match manda Jannik avanti 0-30: Sinner chiude al primo set point un parziale dominato con tre break in appena 25' di gioco. 28 punti a 13, una statistica che racconta più di ogni altro il predominio azzurro sul Centrale
6° game: Sinner tiene il servizio, 5-1 con Machac
Jannik subito avanti 30-0, poi un paio di errori regalano i primi punti in risposta al ceco (30-30). Due punti solidi per Sinner, ora Machac serve per allungare il set
5° game: Machac salva una palla break, 1-4 con Sinner
Sale 30-0 Machac, ma senza la prima non può nulla: Sinner risale 30-30, poi ha un'altra palla break (30-40), questa volta annullata. con una veronica da applausi. Ai vantaggi Machac rompe il ghiaccio in questo set finora a senso unico
4° game: Sinner tiene il servizio, 4-0 con Machac
Due servizi vincenti e un errore di Machac per un Sinner impressionante in questo avvio (40-0). Commette il primo doppio fallo (40-15) e concede l'unico punto al rivale. Due break di vantaggio per Jannik
3° game: break Sinner! 3-0 con Machac
Due doppi falli di un Machac tramortito dall'avvio del rivale per il 15-30. Sparacchia fuori il dritto per il 15-40 e doppia palla break: subito a segno Jannik! Che inizio!
2° game: Sinner tiene il servizio, 2-0 con Machac
Dal 40-0 del game precedente è un altro Sinner, praticamente ingiocabile: break consolidato a zero e siamo a 9 punti di fila per Jannik
1° game: break Sinner! 1-0 con Machac
Parte con le marce alte Machac, che sale 40-0 sfruttando un paio di sbavature di Jannik. Sinner però alza il livello e con tre punti di fila trascina ai vantaggi il rivale, dove guadagna palla break: subito a segno l'azzurro! Parte avanti lui!
INIZIA IL MATCH! Machac al servizio
Sinner vince il sorteggio e sceglie di rispondere
IN CAMPO SINNER E MACHAC!
Zverev torna ai quarti dove affronterà Fonseca: questo significa Centrale libero e Sinner in campo tra circa 15'!
Si gioca ancora sul Centrale, con Zverev avanti 6-5 e al servizio. Ma il tedesco non ha già chiuso in precedenza il match...
Berrettini ko agli ottavi: vince Fonseca in 2 set
Matteo Berrettini si ferma agli ottavi di finale, superato da Joao Fonseca con il punteggio di 6-3, 6-2 in poco più di un’ora di gioco. Per il romano è stata una partita in chiaroscuro, in cui ha faticato soprattutto al servizio contro un avversario che ha invece offerto una prestazione di altissimo livello. Con questo successo, Fonseca diventa il primo brasiliano ai quarti in un Masters 1000 da Thomaz Bellucci a Madrid 2011. CRONACA E HIGHLIGHTS
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Il match è in programma sul Ranieri III al termine di Zverev-Bergs
Sinne torna numero 1 a Monte-Carlo se...
- Vince il torneo
- Perde in finale e Alcaraz non raggiunge la finale
- Perde in semifinale e Alcaraz non raggiunge la semifinale
C'è Monte-Carlo, cosa serve a Sinner per sorpassare Alcaraz: le combinazioniVai al contenuto
In caso di vittoria oggi, Sinner centrerebbe il 19° successo consecutivo a livello Masters 1000 che gli consentirebbe di raggiungere Pete Sampras per la settima "streak" di vittorie più lunga in tornei di questa categoria
Chi vince affronterà nei quarti di finale Casper Ruud o Felix Auger-Aliassime, impegnati oggi nel secondo match di giornata sul Campo dei Principi (in diretta su Sky Sport Tennis e in streaming su NOW)
Il profilo di Tomas Machac
Arrivato al tennis quasi per caso grazie alla sorella Katerina, Tomas Machac è cresciuto con il mito di Michael Jordan e una grande passione per il basket, elementi che si riflettono anche nel suo stile spettacolare. Non a caso è stato soprannominato "Air Machete" per il suo caratteristico dritto in salto.
L'idolo Jordan, la storia e il soprannome 'Air Machete': chi è Tomas MachacVai al contenuto
Tra i due c’è già stato anche un primo "assaggio" sulla terra rossa di Monte-Carlo: domenica, infatti, si sono sfidati in doppio. Sinner, in coppia con Bergs, ha superato Machac e Ruud in due set, regalando così un’ulteriore conferma del buon momento della coppia italo-belga.
I precedenti tra Machac e Sinner
- 2026 - Doha (R32): Sinner b. Machac 6-1, 6-4
- 2024 - Shanghai (SF): Sinner b. Machac 6-4, 7-5
- 2024 - Miami (QF): Sinner b. Machac 6-4, 6-2
Sinner e Machac si affronteranno per la seconda volta in stagione. Il precedente risale allo scorso febbraio, sul cemento di Doha, quando Jannik si impose con un netto 6-1, 6-4 in poco più di un’ora. Nei tre precedenti complessivi, l’azzurro ha sempre avuto la meglio, vincendo ogni volta in due set.
Il tennista ceco ha un record di 2-12 contro i Top 5, con vittorie ottenute contro il n. 1 Novak Djokovic a Ginevra 2024 sulla terra battuta e contro il n. 2 Carlos Alcaraz a Shanghai 2024 sul cemento.
Machac punta a raggiungere il suo 13° quarto di finale nel circuito ATP (bilancio 5-7), il terzo sulla terra battuta dopo Houston 2023 e Ginevra 2024, e il terzo a livello Masters 1000 dopo Miami 2024 e Shanghai 2024
Machac: "Sinner? Meglio affrontarlo sulla terra"
Il cammino di Machac
- 1° turno: vs Altmaier 6-4, 1-6, 6-3
- 2° turno: vs Cerundolo 7-6, 6-3
Sinner punta a raggiungere il suo 65° quarto di finale a livello ATP, il 21° nei Masters 1000 e il 4° a Monte Carlo (2022-2024), diventando il secondo italiano con più quarti nel torneo dopo Adriano Panatta (6).
Sinner è imbattuto da 52 partite contro giocatori fuori dalla Top 50, dalla sconfitta contro il n. 66 Dusan Lajovic al Cincinnati Masters 2023, nel giorno del suo 22° compleanno.
Jannik Sinner è in una striscia di 18 vittorie consecutive nei tornei Masters 1000 (36-0 in set), dopo aver conquistato i titoli a Parigi, Indian Wells e Miami.
Sinner: "Vincere velocemente è sempre un buon segno"
Sinner è reduce dal grande esordio contro Ugo Humbert, battuto con un netto 6-3, 6-0 in un'ora di gioco. Una partita in crescendo dell'azzurro che dal 4-3 del primo set ha vinto otto game consecutivi
Il cammino di Sinner
- 1° turno: bye
- 2° turno: vs Humbert 6-3, 6-0
Sinner, il riscaldamento verso il match con Machac
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- LIVE - Bergs (Bel) vs Zverev (Ger)
- a seguire - Machac (Cze) vs SINNER (Ita)
- a seguire - Alcaraz (Esp) vs Etcheverry (Arg)
- a seguire - Vacherot (Mon) vs Hurkacz (Pol)
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- LIVE - BERRETTINI (Ita) vs Fonseca (Bra)
- a seguire - Auger-Aliassime (Can) vs Ruud (Nor)
- a seguire - Lehecka (Cze) vs Bublik (Kaz)
- a seguire - Blockx (Bel) vs De Minaur (Aus)
Il match è in programma sul Campo Ranieri III, secondo incontro di giornata dopo Zverev-Bergs, da seguire in diretta su Sky Sport Uno e in streaming su NOW. Sul nostro liveblog cronaca e aggiornamenti
Jannik Sinner torna in campo al Masters 1000 di Monte-Carlo. Dopo l'agevole esordio contro Ugo Humbert, l'azzurro affronterà oggi il ceco Tomas Machac, n. 53 al mondo