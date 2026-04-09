Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Non perderti dirette, news e highlights
Arrow-link
Arrow-link

Berrettini-Fonseca all'Atp Monte-Carlo, il risultato in diretta live della partita

live atp monte-carlo

Matteo Berrettini in campo negli ottavi di finale del Masters 1000 di Monte-Carlo contro il brasiliano Joao Fonseca. Sarà il secondo confronto in carriera, un anno e mezzo dopo la sfida in Coppa Davis a Bologna. L'incontro in diretta alle 11 su Sky Sport Tennis e in streaming su NOW, sul nostro liveblog cronaca e aggiornamenti

RISULTATI LIVE

in evidenza

BERRETTINI-FONSECA LIVE ALLE 11 SU SKY SPORT TENNIS

  • Solo su Sky Sport il grande Tennis gioca tutto l'anno. Segui gli appuntamenti che vedono sfidarsi i migliori giocatori del mondo: i tornei dell'ATP Tour e del WTA Tour, incluse le Nitto ATP Finals e le WTA Finals, Wimbledon e lo US Open.
  • Guarda Berrettini-Fonseca su Sky o in streaming su NOW
LIVE

Il cammino di Fonseca

  • 1° turno: vs Diallo 6-2, 6-3
  • 2° turno: vs Rinderknech 7-5, 4-6, 6-3

Il cammino di Berrettini

  • 1° turno: vs Bautista Agut 4-0 ret.
  • 2° turno: vs Medvedev 6-0, 6-0

Tutti i match su Sky Sport Plus ed Extra Match

Per i clienti Sky è disponibile Sky Sport Plus, dove seguire lo spettacolo delle grandi sfide maschili e femminili in modo più ricco, coinvolgente e semplice. Basta andare sul canale Sky Sport Tennis al 203 e, con il tasto verde del telecomando di Sky Q via satellite o il tasto interattività di Sky Glass, se connessi alla rete internet, accedere alle immagini in diretta dai campi di gioco dei tornei acquisiti da Sky, curate e realizzate da ATP e WTA e in più, nella sezione Classifiche, visualizzare in tempo reale il ranking di singolare ATP e WTA. Per i clienti NOW è disponibile Extra Match, il servizio che mette a disposizione canali aggiuntivi per accedere alle immagini in diretta dai campi di gioco, curate e realizzate da ATP e WTA.

Il programma di oggi su Sky Sport e NOW

SKY SPORT UNO (201)

  • ore 11 - Bergs (Bel) vs Zverev (Ger)
  • a seguire - Machac (Cze) vs SINNER (Ita)
  • a seguire - Alcaraz (Esp) vs Etcheverry (Arg)
  • a seguire - Vacherot (Mon) vs Hurkacz (Pol)

SKY SPORT TENNIS (203)

  • ore 11 - BERRETTINI (Ita) vs Fonseca (Bra)
  • a seguire - Auger-Aliassime (Can) vs Ruud (Nor)
  • a seguire - Lehecka (Cze) vs Bublik (Kaz)
  • a seguire - Blockx (Bel) vs De Minaur (Aus)

Il match è in programma alle 11, da seguire in diretta su Sky Sport Tennis e in streaming su NOW. Sul nostro liveblog cronaca e aggiornamenti

Giornata dedicata agli ottavi di finale al Masters 1000 di Monte-Carlo. Ad aprire il giovedì sarà Matteo Berrettini, impegnato sul Campo dei Principi contro Joao Fonseca

Tennis: Altre Notizie

Ottavi con Sinner e Berrettini: programma su Sky

atp monte-carlo

A Monte-Carlo si giocano gli ottavi di finale del Masters 1000. Torna in campo Jannik Sinner che...

Berrettini-Fonseca oggi alle 11 LIVE su Sky

atp monte-carlo

Sfida suggestiva all'orizzonte per Matteo Berrettini che negli ottavi di Monte-Carlo affronterà...

Sinner-Machac oggi LIVE su Sky Sport

atp monte-carlo

Due mesi dopo Doha, Jannik Sinner ritrova Tomas Machac: in palio un posto nei quarti di finale a...

Musetti eliminato da Vacherot, fuori anche Cobolli

atp monte-carlo

Esordio amaro nel Principato per Lorenzo Musetti, battuto da Valentin Vacherot con lo score di...

Zverev soffre ma va agli ottavi: Garin ko

atp monte-carlo

Sascha Zverev agli ottavi a Monte-Carlo con grande sofferenza: il tedesco rimonta da 0-4 nel...
VAI ALLA SEZIONE

TENNIS: ALTRE NEWS