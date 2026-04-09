Berrettini-Fonseca all'Atp Monte-Carlo, il risultato in diretta live della partita
Matteo Berrettini in campo negli ottavi di finale del Masters 1000 di Monte-Carlo contro il brasiliano Joao Fonseca. Sarà il secondo confronto in carriera, un anno e mezzo dopo la sfida in Coppa Davis a Bologna. L'incontro in diretta alle 11 su Sky Sport Tennis e in streaming su NOW, sul nostro liveblog cronaca e aggiornamenti
in evidenza
Il cammino di Fonseca
- 1° turno: vs Diallo 6-2, 6-3
- 2° turno: vs Rinderknech 7-5, 4-6, 6-3
Il cammino di Berrettini
- 1° turno: vs Bautista Agut 4-0 ret.
- 2° turno: vs Medvedev 6-0, 6-0
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Il programma di oggi su Sky Sport e NOW
SKY SPORT UNO (201)
- ore 11 - Bergs (Bel) vs Zverev (Ger)
- a seguire - Machac (Cze) vs SINNER (Ita)
- a seguire - Alcaraz (Esp) vs Etcheverry (Arg)
- a seguire - Vacherot (Mon) vs Hurkacz (Pol)
SKY SPORT TENNIS (203)
- ore 11 - BERRETTINI (Ita) vs Fonseca (Bra)
- a seguire - Auger-Aliassime (Can) vs Ruud (Nor)
- a seguire - Lehecka (Cze) vs Bublik (Kaz)
- a seguire - Blockx (Bel) vs De Minaur (Aus)
Il match è in programma alle 11, da seguire in diretta su Sky Sport Tennis e in streaming su NOW. Sul nostro liveblog cronaca e aggiornamenti
Giornata dedicata agli ottavi di finale al Masters 1000 di Monte-Carlo. Ad aprire il giovedì sarà Matteo Berrettini, impegnato sul Campo dei Principi contro Joao Fonseca