visto dal talent
Le novità che hanno riportato Sinner al numero 1
Sulla terra aveva lui stesso annunciato sorprese. Dei cambiamenti (vincenti) si sono visti eccome… finale esclusa: contro Alcaraz non poteva che essere così. La sensazione è che però Sinner non si fermi qui ma che continuerà a cambiare ancora
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