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il commento

Il suono diverso nei colpi di Sinner: così ha vinto a Monte-Carlo

Stefano Meloccaro

©Getty

Nel Principato una nuova versione: un giocatore che varia e dissimula, non più un 'algoritmo' che ripete la soluzione giusta al momento giusto. Naturale evoluzione dei grandi campioni. Ora solo un dubbio. Scendere in campo a Madrid o aspettare gli Internazionali di Roma?

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