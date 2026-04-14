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La ricerca del tennis di un suo nuovo equilibrio

Stefano Meloccaro

La nuova puntata di Sky Tennis Club (primo passaggio in onda martedì 14 aprile alle 22.30 su Sky Sport Tennis, poi disponibile anche on demand) analizza la vittoria di Sinner ma guarda anche a tutto il contorno. Come è cresciuto Jannik? E Alcaraz? E gli altri italiani? Stefano Meloccaro guida una puntata che vede come ospiti Flavia Pennetta, Stefano Pescosolido, Renzo Furlan e Fabio Caressa

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