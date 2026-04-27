Sinner-Norrie martedì alle 11 LIVE su Sky Sport

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Sinner-Norrie all'Atp Madrid, dove vedere in tv e streaming

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Jannik Sinner tornerà in campo martedì 28 aprile per il match di ottavi di finale del Madrid Open: l'avversario del n°1 del mondo sarà il britannico Cameron Norrie, 23 del ranking. Il match sarà in diretta alle 11 su Sky Sport Uno e in streaming su NOW

DARDERI-CERUNDOLO LIVE

Jannik Sinner si prepara a tornare in campo al Masters 1000 di Madrid. Il numero 1 al mondo, dopo l'esordio vincente contro il francese Bonzi in tre set e l'agevole successo al 2° turno contro il qualificato danese Elmer Moller, afffronterà martedì 28 aprile il britannico Cameron Norrie, numero 23 del ranking Atp e testa di serie 19 del seeding.  Il match tra Sinner e Norrie è in programma martedì alle ore 11 su Sky Sport Uno e in streaming su NOW. Su skysport.it il liveblog per non perdersi nulla. 

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