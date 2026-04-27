Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
visto dal talent

Gli infortuni assillano anche il tennis: come dobbiamo interpretarli

Fabio Colangelo

Fabio Colangelo
©Getty

Il recentissimo caso di Alcaraz apre alla questione: si giocano troppe partite? Come si devono gestire gli atleti? La risposta è complessa ma probabilmente il dato delle gare giocate è fuorviante. Le cause vanno ricercate anche, se non soprattutto, altrove

PUOI CONTINUARE A LEGGERE L'ARTICOLO:
Se sei già cliente sky TV

Sky Sport Insider

è offerto da

Sky Extra

Tutti gli articoli di Sky Sport Insider e Sky TG24 Insider

Opinioni, retroscena e storie raccontate dalle grandi firme di Sky Sport e Sky TG24

La newsletter esclusiva di Sky Sport Insider e Sky TG24 Insider
Attivalo Ora
Oppure
NON SEI ANCORA CLIENTE SKY TV
Abbonati a Sky Sport Insider
3
00 al mese
per 3 mesi, poi 6€ al mese

Tutti gli articoli di Sky Sport Insider

Opinioni, retroscena e storie raccontate dalle grandi firme di Sky Sport

La newsletter esclusiva di Sky Sport Insider
Abbonati
Nessun vincolo, disdici quando vuoi
visa mastercard amex
Vuoi saperne di più? Leggi le FAQ