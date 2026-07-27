Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
il commento

L'Italia di Velasco alla fine può anche perdere. E non è per forza una cattiva notizia

Stefano Locatelli
©IPA/Fotogramma

A Macao l'Italia si ferma per la prima volta nella gestione Velasco. Il tris in Nations League sfuma, la Turchia vince tutto. Ma l’inizio degli Europei è ancora lontano e questo gruppo sa come si arriva al momento giusto

PUOI CONTINUARE A LEGGERE L'ARTICOLO:
Se sei già cliente sky TV

Sky Sport Insider

è offerto da

Sky Extra

Tutti gli articoli di Sky Sport Insider e Sky TG24 Insider

Opinioni, retroscena e storie raccontate dalle grandi firme di Sky Sport e Sky TG24

La newsletter esclusiva di Sky Sport Insider e Sky TG24 Insider
Attivalo Ora
Oppure
NON SEI ANCORA CLIENTE SKY TV
Abbonati a Sky Sport Insider
3
00 al mese
per 3 mesi, poi 6€ al mese

Tutti gli articoli di Sky Sport Insider

Opinioni, retroscena e storie raccontate dalle grandi firme di Sky Sport

La newsletter esclusiva di Sky Sport Insider
Abbonati
Nessun vincolo, disdici quando vuoi
visa mastercard amex
Vuoi saperne di più? Leggi le FAQ