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Madrid guarda Sinner, ma scopre Jodar

Paolo Aghemo
©Getty

Dall'atmosfera all'organizzazione: alla Caja Magica tutto è magico e perfetto, ma ora l'attesa per i quarti di finali inizia a salire. Tra campi affollati, vento e terra veloce, Sinner avanza inseguendo un record storico, mentre Madrid e la Spagna scoprono il loro nuovo talento: Rafael Jodar. Il campione contro la promessa, il numero 1 contro i sogni del debuttante: il racconto dell'avvicinamento alla partita

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