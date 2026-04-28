Madrid guarda Sinner, ma scopre Jodar

Dall'atmosfera all'organizzazione: alla Caja Magica tutto è magico e perfetto, ma ora l'attesa per i quarti di finali inizia a salire. Tra campi affollati, vento e terra veloce, Sinner avanza inseguendo un record storico, mentre Madrid e la Spagna scoprono il loro nuovo talento: Rafael Jodar. Il campione contro la promessa, il numero 1 contro i sogni del debuttante: il racconto dell'avvicinamento alla partita