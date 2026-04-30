Introduzione

È il francese l'avversario che separa Jannik Sinner dalla sua prima finale al Masters 1000 di Madrid. Numero 25 al mondo, ancora imbattuto su terra in questa stagione (proprio come Jannik). Qui tutto quello che c'è da sapere su Arthur Fils, il tennista rinato dopo l'infortunio alla schiena dello scorso anno e che sogna di diventare numero 1 al mondo. Il match, in programma venerdì con orario da definire, sarà in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

IL TABELLONE DI SINNER