SINNER-FILS LIVE ALLE 16 SU SKY SPORT UNO

Sinner-Fils all'Atp Madrid, il risultato in diretta live della partita
Prima semifinale alla Caja Mágica per Jannik Sinner. Il numero 1 al mondo affronta il francese Arthur Fils (n. 25 del ranking Atp). Il match, in programma per le ore 16 al Manolo Santana, sarà in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis e in streaming su NOW. Sul nostro liveblog cronaca e aggiornamenti
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Dopo il successo contro Jodar, Sinner si presenta a questo match con ventuno vittorie consecutive, tutte ottenute a livello Masters 1000.
Il cammino di Sinner a Madrid
- 1° turno: bye
- 2° turno: vs Bonzi 6-7, 6-1, 6-4
- 3° turno: vs Moller 6-2, 6-3
- Ottavi: vs Norrie 6-2, 7-5
- Quarti: vs Jodar 6-2, 7-6
Sinner è reduce dalla vittoria contro il talento spagnolo Rafael Jodar con il punteggio di 6-2, 7-6 in quasi due ore di gioco. Nel video gli highlights della sfida giocata mercoledì.
Sinner: "Jodar un super giocatore, mi ha spinto al limite"
Jannik Sinner a Sky Sport dopo la vittoria contro Jodar in due set al Masters 1000 di Madrid: "Jodar è un ottimo giocatore, mi ha spinto al limite. Ho sempre trovato facile giocare in casa, ma per tanti giocatori non è così per via della pressione. Lui invece ha gestito molto bene questa situazione". Sulla partita: "Ho avuto le mie chance, ho cercato di tenere alto il mio livello. Un pochettino di fortuna e di esperienza. Avevo tanta pressione: esser riuscito a gestirla è stato ottimo".
Il programma di oggi su Sky Sport e NOW
SKY SPORT UNO (201) + SKY SPORT TENNIS (203)
- ore 15.30: Studio tennis
- ore 16: SINNER (Ita) vs Fils (Fra)
- ore 20: Blockx (Bel) vs Zverev (Ger)
A Madrid è il giorno delle semifinali maschili. Jannik Sinner affronta il francese Arthur Fils.