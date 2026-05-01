SINNER-FILS LIVE ALLE 16 SU SKY SPORT UNO

Jannik Sinner a Sky Sport dopo la vittoria contro Jodar in due set al Masters 1000 di Madrid: "Jodar è un ottimo giocatore, mi ha spinto al limite. Ho sempre trovato facile giocare in casa, ma per tanti giocatori non è così per via della pressione. Lui invece ha gestito molto bene questa situazione". Sulla partita: "Ho avuto le mie chance, ho cercato di tenere alto il mio livello. Un pochettino di fortuna e di esperienza. Avevo tanta pressione: esser riuscito a gestirla è stato ottimo".