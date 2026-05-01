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Tennis Heroes: la bellezza di Roma e del foro italico

Matteo Renzoni

Alla vigilia dell’edizione 2026 degli Internazionali BNL d’Italia, Adriano Panatta e Paolo Bertolucci, con la partecipazione di Stefano Meloccaro, si raccontano in prima persona: fatti, ricordi, partite, avversari. Immagini d’epoca e attuali, per descrivere i più grandi campioni che hanno messo la firma al Foro Italico. Il nuovo episodio di ‘Tennis Heroes’ è su Sky Sport Tennis (primo passaggio, venerdì 1 maggio alle 18) e on demand

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