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il talento

Cosa si nasconde dietro alla crescita di Blockx

Michela Curcio
©Getty

La sconfitta contro Zverev non è una battuta d'arresto, anzi: è un segnale di come sia cresciuto e di come il belga appartenga a una Next Gen del tennis che può davvero far temere i più grandi. La sua storia e i tanti incroci con l'Italia, da Cobolli a Berrettini

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