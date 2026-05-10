Introduzione

Numero 60 al mondo, tre titoli Atp vinti in carriera, il successo contro Berrettini all'esordio al Foro e il tifo per l'Everton e i Portland Trail Blazers. Qui tutto quello che c'è da sapere su Alexei Popyrin, avversario al terzo turno degli Internazionali BNL d'Italia di Jannik Sinner. Il match in programma lunedì 11 maggio sarà in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

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