SINNER-POPYRIN LIVE ALLE 15 SU SKY SPORT UNO

Sinner-Popyrin all'Atp Roma, il risultato in diretta live della partita
Jannik Sinner torna in campo al Foro Italico per il terzo turno contro Alexei Popyrin, n. 60 al mondo. In palio un posto negli ottavi contro Tiafoe o Pellegrino. Il match sarà in diretta alle 15 su Sky Sport Uno e in streaming su NOW, sul nostro liveblog cronaca e aggiornamenti
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Sinner ha una serie aperta di 24 vittorie consecutive contro tennisti australiani. L'ultimo ko di Jannik con tennisti aussie risale a Indian Wells 2022, contro Nick Kyrgios
Popyrin ha un bilancio in carriera di 3 vittorie e 14 sconfitte contro avversari top 5. Gli ultimi due confronti sono stati proprio con Sinner, tra Doha e gli US Open dello scorso anno
Sinner-Popyrin, tutti i precedenti
- 2026 - Doha (R16): Sinner b. Popyrin 6-3, 7-5
- 2025 - US Open (R64): Sinner b. Popyrin 6-3, 6-2, 6-2
- 2021 - Madrid (R32): Popyrin b. Sinner 7-6, 6-2
Sono tre i precedenti tra Jannik Sinner e Alexei Popyrin, con la situazione al momento che vede l'azzurro avanti 2-1. L'australiano ha vinto la prima sfida tra i due al Masters 1000 di Madrid nel 2021, mentre Jannik si è imposto sul cemento agli US Open e lo scorso febbraio a Doha.
Bertolucci: "Popyrin ha un gioco potente, ma Sinner... "
Paolo Bertolucci presente così il match tra Jannik Sinner e Alexei Popyrin: "L'australiano serve bene e ha un gioco potente, ma affronterà il miglior ribattitore del circuito. Credo che quando gli scambi si prolungheranno, difficilmente Sinner porterà a casa meno di 7 punti su 10. Jannik è molto più forte da dietro, ma dovrà stare attento"
Serie aperta di 24 vittorie consecutive per Jannik Sinner: l'ultimo ko dell'azzurro risale ai quarti di Doha con Mensik. Il bilancio nel 2026 è di 31 vittorie e 2 ko
Vagnozzi: "Sinner migliora sempre, è un esempio positivo per tutti"
Simone Vagnozzi parla a Sky Sport del momento che sta vivendo Jannik Sinner: "Migliora in ogni torneo e su ogni superficie, è un esempio positivo per tutto il tennis italiano. Fermarsi dopo Monte-Carlo sarebbe stato peggio, prima di Roma ha avuto tre giorni di riposo e ha giocato a golf e calcetto. Vuole fare bene al Foro Italico, arriva con delle aspettative. Bisogna pensare come gli...scalatori"
Vagnozzi: 'Sinner esempio positivo per tutti'Vai al contenuto
La scheda di Popyrin
Numero 60 al mondo, tre titoli Atp vinti in carriera, il successo contro Berrettini all'esordio al Foro e il tifo per l'Everton e i Portland Trail Blazers. Qui tutto quello che c'è da sapere su Alexei Popyrin
Popyrin, chi è l'avversario di Sinner a RomaVai al contenuto
Popyrin giocherà il terzo turno degli Internazionali d'Italia per la terza volta in carriera dopo il 2023 e il 2025. L'austriaco ha già raggiunto gli ottavi tre anni fa, partendo dalle qualificazioni e perdendo soltanto con Holger Rune
Come arriva Popyrin
- 1° turno: vs Berrettini 6-2, 6-3
- 2° turno: vs Mensik 6-3, 2-6, 6-4
L'allenamento con Maestrelli alla vigilia del match
Caccia alla 30esima vittoria di fila nei Masters 1000
Sinner può centrare oggi un traguardo storico: la 30esima vittoria consecutiva nei Masters 1000. Nella storia c'è riuscito soltanto un giocatore prima di lui, Novak Djokovic
L'esordio vincente con Ofner
Sinner torna in campo 48 ore dopo l'esordio convincente con l'austriaco Ofner, liquidato con lo score di 6-3, 6-4 in poco più di un'ora e mezza di gioco. Un debutto senza difficoltà per il n. 1 al mondo, alla 29esima vittoria consecutiva a livello Masters 1000
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Il match è in programma non prima delle 15 sul Centrale, da seguire in diretta su Sky Sport Uno e in streaming su NOW. Sul nostro liveblog cronaca e aggiornamenti
Jannik Sinner torna in campo agli Internazionali d'Italia. Il n. 1 al mondo sarà impegnato oggi nel terzo turno contro l'australiano Alexei Popyrin, n. 60 della classifica mondiale