Introduzione

Numero 155 del mondo, proveniente dalle qualificazioni: Andrea Pellegrino non aveva mai vinto un match a livello Atp 1000. Oggi alle 15 si troverà sul Centrale davanti a diecimila persone ad affrontare il n.1 del mondo Jannik Sinner negli ottavi degli Internazionali BNL d'Italia. Ma chi è il 29enne azzurro che sta facendo innamorare Roma? Ecco statistiche e curiosità sul prossimo rivale di Sinner. Il match in programma non prima delle 15 sul Campo Centrale, sarà in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW