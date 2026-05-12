Andrea Pellegrino, chi è l'avversario di Sinner all'Atp Romala scheda
Introduzione
Numero 155 del mondo, proveniente dalle qualificazioni: Andrea Pellegrino non aveva mai vinto un match a livello Atp 1000. Oggi alle 15 si troverà sul Centrale davanti a diecimila persone ad affrontare il n.1 del mondo Jannik Sinner negli ottavi degli Internazionali BNL d'Italia. Ma chi è il 29enne azzurro che sta facendo innamorare Roma? Ecco statistiche e curiosità sul prossimo rivale di Sinner. Il match in programma non prima delle 15 sul Campo Centrale, sarà in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW
Quello che devi sapere
Chi è Andrea Pellegrino
- Nome: Andrea Pellegrino
- Data di nascita: 23 marzo 1997
- Luogo di nascita: Bisceglie, Puglia
- Età: 29 anni
- Altezza: 185 cm
- Peso: 81 kg
Il profilo sportivo
- Inizio carriera Pro: 2016
- Braccio: Destro
- Rovescio: Bimane
- Superficie preferita: Terra rossa
- Allenatore attuale: Andrea Trono
- Best Ranking Singolare: 125º (marzo 2026)
- Best Ranking Doppio: 81º (gennaio 2024)
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Tifoso dell'Inter, l'idolo Federer e grande doppista
- Suo padre Domenico è un maestro di tennis, è un grande tifoso dell'Inter.
- È cresciuto ammirando Roger Federer, che è il suo idolo tennistico.
- In carriera ha vinto 4 tornei Challenger in singolare e 7 in doppio
- Pellegrino ha conquistato anche un titolo Atp 250 in doppio a Santiago del Cile
- Il titolo vinto a in Cile nel marzo 2023 rappresenta, finora, il punto più alto della carriera di Andrea Pellegrino nel circuito maggiore. È stato un successo ottenuto in coppia con un altro specialista azzurro, Andrea Vavassori
E pensare che aveva rischiato di smettere...
- “La cosa più difficile in passato è stata gestire i momenti negativi: a volte facevo fatica a svegliarmi la mattina e andare ad allenarmi. E i risultati non arrivavano: se vedi che l’età avanza e gli obiettivi che ti prefissi non arrivano, un po’ di ansia ti viene”
- Andrea Pellegrino aveva anche pensato di smettere con il tennis giocato: ora si trova a un passo dalla Top-100 e con un prize-money di quasi 100mila euro davvero importante
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Pellegrino e quel (quasi) record a Roma
- Pellegrino è il 3° uomo a raggiungere gli ottavi a Roma con il ranking più basso
- 1 - Stan Wawrinka, 2022: World No.361
- 2 - Lorenzo Musetti, 2020: World No.249
- 3 - Andrea Pellegrino, 2026: World No.155
L'unico precedente con Sinner
- Sinner e Pellegrino non si sono mai affrontati a livello Atp
- L'unico precedente risale al 2019: all'M25 di Santa Margherita di Pula, un 18enne Sinner si impose in finale con un netto 6-1 6-1.
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"Ho preso una stesa allucinante. Voglio godermela e divertirmi"
- "Sette anni fa presi una 'stesa' allucinante. Lui era giovanissimo, aveva appena vinto il primo challenger ma era già fortissimo. Quello che sta facendo ora è fuori dal normale, spero di andare in campo e divertirmi. Se ci penso è una cosa molto emozionante giocare davanti a 10.000 persone con il giocatore più forte del mondo, sarà incredibile e spero di potermela godere"
- "Con che spirito lo affronto? Quello con il quale affronto tutti, andando in campo e dando il massimo. E' un avversario diverso rispetto agli altri, cercherò di godermi l'atmosfera che ci sarà. I tabelloni sono quelli, tocca giocare con il più difficile da incontrare. Da una parte sarà un'impresa complicata da fare ma anche un'esperienza che mi rimarrà per tutta la vita"
Sinner-Pellegrino, dove vedere il match su Sky
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