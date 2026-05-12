Jannik Sinner sorride dopo la qualificazione in ottavi di finale agli Internazionali BNL d'Italia: "Oggi sono stato molto solido, ho giocato un buon tennis soprattutto in risposta e sono salito subito con un break di vantaggio, quindi mi sono sentito più libero. Le condizioni erano difficili, c'era vento e non è stato semplice. Pellegrino? Non ricordo la partita del 2019, ma merita di essere arrivato qui perché ha lavorato tanto. Io fatico nei primi turni dei tornei, poi prendo ritmo e fiducia. Ora vediamo martedì come andrà". Guarda il VIDEO