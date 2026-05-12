Sinner-Pellegrino all'Atp Roma, il risultato in diretta live della partita
Jannik Sinner in campo contro Andrea Pellegrino, n.155 del mondo e proveniente dalle qualificazion, negli ottavi di finale degli Internazionali BNL d'Italia. Il match in programma sul Centrale in diretta su Sky Sport Uno e in streaming su NOW, sul nostro liveblog cronaca e aggiornamenti
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SINNER-PELLEGRINO 4-1 LIVE
5° game: Pellegrino salva due palle break, 1-4 con Sinner
Subito due errori di Pellegrino che va sotto 0-30, poi rimedia con volée e un po' di fortuna (palla in buca) per il 30-30. Si va ai vantaggi dove Sinner guadagna palla break con una bella demi volèe, annullata. Ne ha una seconda il n.1 del mondo, cancellata con l'ace: Pellegrino muove il punteggio e vince il suo 1° game
4° game: Sinner salva una palla break, 4-0 con Pellegrino
Pellegrino sbaglia un gol a porta vuota (7° non forzato) per il 15-15, poi rimedia con un tocco delizioso a rete per il 30-30. Il nastro dà una mano a Pellegrino che conquista palla break (30-40), annullata. Ai vantaggi Sinner non sbaglia più: 4-0 pesante
3° game: altro break Sinner! 3-0 con Pellegrino
Pellegrino con la prima fa male e sale 30-15, Sinner con il drittone sulla riga va 30-30. Jannik guadagna la palla del doppio break (30-40) e va ancora a segno. Secondo break per Sinner
2° game: Sinner tiene il servizio, 2-0 con Pellegrino
Spinge subito Jannik dopo il servizio e sale 30-0. Sul 40-0 Sinner sbaglia un dritto non impossibile, poi chiude e conferma il break
1° game: break Sinner! 1-0 con Pellegrino
Il 1° punto è di Pellegrino, poi prende in mano le operazioni Jannik che con la prima palla corta va a segno (15-30). Il doppio fallo consegna a Sinner due palle break (15-40): subito a segno il n.1 del mondo, che parte avanti
1° SET AL VIA! Servizio Pellegrino
Sinner ha vinto il sorteggio e ha scelto di rispondere
Sorteggio e un po' di riscaldamento sul Centrale, oggi avvolto dal sole primaverile di Roma
Ecco Pellegrino e Sinner che entrano in campo! Grandi applausi per entrambi (per Jannik un boato, a dire la verità...)
Ecco nel tunnel i due giocatori! Tra poco l'ingresso in campo, ora il saluto tra Sinner e Pellegrino
Anche Andrea Pellegrino si sta dirigendo al Centrale per il match più importante della sua carriera
Ecco Sinner che si attiva con il suo staff nella pancia del Centrale
Circoletto Rosso, la newsletter di Sky Sport Insider
Su Sky Sport Tennis proseguirà inoltre la serie di appuntamenti di Sky Tennis Club che in ogni puntata, grazie a ospiti di altissimo livello, analizzerà i temi che ruotano intorno al mondo del tennis, dall’attualità alla tecnica. Storie e analisi anche con Circoletto Rosso, la newsletter di Sky Sport Insider interamente dedicata al tennis e curata da Angelo Carotenuto.
Il vodcast di Ljubicic: ogni mattina su skysport.it
Appuntamento speciale, per questa edizione, con Gli Internazionali di Ljubo: il racconto e l’analisi quotidiana di Ivan Ljubicic sul torneo della Capitale. Il vodcast sarà disponibile fin dalle prime ore del mattino su skysport.it e sul canale YouTube di Sky Sport, oltre alla versione podcast su tutte le principali piattaforme.
Andrea Pellegrino, 29 anni di Bisceglie, non aveva mai vinto una partita ad un livello superiore all'ATP 250 prima di Roma
Darderi-Zverev all'Atp Roma, il risultato LIVE
Darderi-Zverev LIVE su Sky Sport TennisVai al contenuto
Sorana Cirstea è in semifinale agli Internazionali! 6-1, 7-6 per la romena contro Ostapenko. Questo significa che Sinner-Pellegrino saranno in campo regolarmente per le 15!
L'ultima sconfitta di Sinner contro un italiano risale alle qualificazioni di Cincinnati del 2020, contro Salvatore Caruso.
Per Sinner è il primo derby dell'anno e il 19° in assoluto nel circuito maggiore: 18 vittorie e zero sconfitte il suo bilancio contro gli italiani a livello ATP e in tornei del Grande Slam
Sinner e l'imbattibilità nei derby: li ricordi tutti?Vai al contenuto
Ancora in campo Ostapenko e Cirstea, che sono nel finale del 2° set. In caso di terzo parziale ci sarà da attendere ancora un po' per Sinner...
Il cammino di Sinner a Roma
- Primo turno: Jannik Sinner - bye
- Secondo turno: Jannik Sinner - Sebastian Ofner 6-3, 6-4
- Terzo turno: Jannik Sinner - Alexei Popyrin 6-2, 6-0
Non ci sono confronti a livello Atp tra Sinner e Pellegrino. L'unico incrocio risale al 2019 a livello Challenger a Santa Margherita di Pula in finale: Jannik vinse 6-1, 6-1.
Serie aperta di 25 vittorie consecutive per Jannik Sinner: l'ultimo ko dell'azzurro risale ai quarti di Doha con Mensik. Il bilancio nel 2026 è di 32 vittorie e 2 ko
Super diritto e demi volée vellutata: è Sinner show a Roma!
Jannik Sinner regala spettacolo al Foro Italico nel match di 3° turno degli Internazionali BNL d'Italia: prima si apre il campo con un dritto potentissimo, poi conquista il punto con una demi volée delicatissima. Tutti in piedi sul Centrale. Guarda il VIDEO
Sinner: "Partita solida, bello giocare un derby a Roma"
Jannik Sinner sorride dopo la qualificazione in ottavi di finale agli Internazionali BNL d'Italia: "Oggi sono stato molto solido, ho giocato un buon tennis soprattutto in risposta e sono salito subito con un break di vantaggio, quindi mi sono sentito più libero. Le condizioni erano difficili, c'era vento e non è stato semplice. Pellegrino? Non ricordo la partita del 2019, ma merita di essere arrivato qui perché ha lavorato tanto. Io fatico nei primi turni dei tornei, poi prendo ritmo e fiducia. Ora vediamo martedì come andrà". Guarda il VIDEO
Vagnozzi: "Sinner migliora sempre, è un esempio positivo per tutti"
Simone Vagnozzi parla a Sky Sport del momento che sta vivendo Jannik Sinner: "Migliora in ogni torneo e su ogni superficie, è un esempio positivo per tutto il tennis italiano. Fermarsi dopo Monte-Carlo sarebbe stato peggio, prima di Roma ha avuto tre giorni di riposo e ha giocato a golf e calcetto. Vuole fare bene al Foro Italico, arriva con delle aspettative. Bisogna pensare come gli...scalatori"
Vagnozzi: 'Sinner esempio positivo per tutti'Vai al contenuto
Pellegrino si è qualificato per la prima volta in carriera a un ottavo di finale di un Masters 1000
Come arriva Pellegrino
- Primo turno: Pellegrino - Nardi 4-6, 6-3, 6-3
- Secondo turno: Pellegrino - Fils rit.(4-0)
- Terzo turno: Pellegrino -Tiafoe 7-6, 6-1
Il warm-up di Sinner verso il derby con Pellegrino
Rifinitura sul campo 5 per Jannik Sinner in vista del derby con Andrea Pellegrino, in programma non prima delle 15 sul Centrale (in diretta su Sky Sport Uno e in streaming su NOW). Un allenamento di 40 minuti per provare le varie fasi d'azione verso il match che metterà in palio un posto nei quarti di finale. Il VIDEO del warm-up con il commento del nostro inviato, Angelo Mangiante
Il warm-up di Sinner verso il derby con PellegrinoVai al contenuto
Il facile successo con Popyrin
Sinner torna in campo a 24 ore dal successo nettissimo al 3° turno contro l'australiano Alexei Popyrin, 60 del mondo, sconfitto 6-2, 6-0 in poco più di un'ora di gioco.
Caccia alla 31esima vittoria di fila nei Masters 1000
Sinner può centrare oggi un traguardo storico: la 31esima vittoria consecutiva nei Masters 1000. Nella storia c'è riuscito soltanto un giocatore prima di lui, Novak Djokovic
L'esordio vincente con Ofner
Sinner aveva vinto l'esordio con l'austriaco Ofner, liquidato con lo score di 6-3, 6-4 in poco più di un'ora e mezza di gioco. Un debutto senza difficoltà per il n. 1 al mondo, alla 29esima vittoria consecutiva a livello Masters 1000
Tutti i match su Sky Sport Plus ed Extra Match
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Il match è in programma non prima delle 15 sul Centrale, da seguire in diretta su Sky Sport Uno e in streaming su NOW. Sul nostro liveblog cronaca e aggiornamenti
Jannik Sinner torna in campo agli Internazionali d'Italia. Il n. 1 al mondo sarà impegnato oggi negli ottavi contro l'altro italiano Andrea Pellegrino, 155 della classifica mondiale