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Darderi-Zverev all'Atp Roma, il risultato in diretta live della partita

live internazionali

Due anni dopo l'ultima volta Luciano Darderi ritrova Sascha Zverev sul suo cammino al Foro Italico: in palio c'è un posto nei quarti di finale. Il match, in programma non prima delle 14 sulla BNP Paribas Arena (dopo Jodar-Tien), sarà in diretta su Sky Sport Tennis e in streaming su NOW. Sul nostro liveblog cronaca e aggiornamenti

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DARDERI-ZVEREV LIVE NON PRIMA DELLE 14 SU SKY SPORT TENNIS

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LIVE

Il cammino di Darderi

  • 1° turno: bye
  • 2° turno: vs Hanfmann 6-4, 6-4
  • 3° turno: vs Paul 3-6, 6-3, 6-2

Darderi-Zverev due anni dopo

Darderi e Zverev si ritroveranno di fronte al Foro Italico due anni dopo l'ultima volta. L'unico precedente, infatti, risale al 3° turno degli Internazionali d'Italia 2024: il tedesco vinse in due set, dopo un primo parziale particolarmente lottato e risolto soltanto al tiebreak

"Gli Internazionali di Ljubo": il vodcast del 12 maggio

La sconfitta di Cobolli contro Tirante, che "non è riuscito a trovare il ritmo della partita" fino all'atteso e inedito derby fra Sinner e Pellegrino "la sfida più squilibrata del tabellone", passando per la curiosità sulle condizioni di Musetti e per Darderi, il quarto italiano negli ottavi di finale al Foro. Questi i temi dell'approfondimento di Sky Sport dell'12 maggio con Ivan Ljubicic sull'edizione 2026 del Masters 1000 di Roma, disponibile dalle prime ore del mattino in versione vodcast su skysport.it e sul canale YouTube di Sky Sport (e in versione podcast su tutte le piattaforme)

'Gli Internazionali di Ljubo': il vodcast del 12 maggio

'Gli Internazionali di Ljubo': il vodcast del 12 maggio

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Come seguire Darderi-Zverev su Sky

Il match è in programma non prima delle 14 sulla BNP Paribas Arena, dopo Jodar-Tien, da seguire in diretta su Sky Sport Tennis e in streaming su NOW. Sul nostro liveblog cronaca e aggiornamenti

Luciano Darderi a caccia dei quarti di finale agli Internazionali d'Italia. L'azzurro affronterà sulla BNP Paribas Arena il n. 3 al mondo Alexander Zverev

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