visto dal talent
Tutte le strade partono da Roma
Alti e bassi ma con quella qualità da ‘predestinato’ che non ha mai perso. A quasi 30 anni, Andrea Pellegrino si è ritagliato il suo spazio e sta vivendo una nuova vita tennistica, più consapevole e matura. Le prospettive dopo Roma sono molto interessanti e vi spieghiamo perché
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