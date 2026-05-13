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Tutte le strade partono da Roma

Laura Golarsa

©Getty

Alti e bassi ma con quella qualità da ‘predestinato’ che non ha mai perso. A quasi 30 anni, Andrea Pellegrino si è ritagliato il suo spazio e sta vivendo una nuova vita tennistica, più consapevole e matura. Le prospettive dopo Roma sono molto interessanti e vi spieghiamo perché

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