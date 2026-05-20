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l'intervista

Nadal: "Faccio tante cose e sono felice, Sinner è davvero fantastico"

Angelo Mangiante

La sua vita in una serie, la felicità di avere tempo a disposizione senza il tennis giocato, i complimenti a Sinner (tanti) e un consiglio per i bambini di oggi. La leggenda del tennis spagnolo si racconta in esclusiva in occasione dell'uscita del documentario di Netflix

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