Da Panatta a Zverev, passando per Lendl Courier e Ivanisevic: sono tantissimi i campioni che da giovanissimi si sono esibiti e imposti al Bonfiglio, torneo milanese conosciuto anche come gli Internazionali d’Italia under 18, da sempre palcoscenico dove i giovani talenti del futuro possono mettersi in mostra. Sky Sport Insider è stato per qualche giorno a spiarli da vicino, ecco cosa abbiamo trovato
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