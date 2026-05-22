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l'intervista

Giovani tennisti crescono: chi è Raffaele Ciurnelli

Michela Curcio

Classe 2008, toscano, si ispira a Tsitsipas e sta iniziando ad affacciarsi nei tornei Atp. Oggi, con il 27esimo posto nella classifica U18, è il secondo miglior italiano a livello giovanile. Scopriamolo insieme in questa intervista che ci ha rilasciato in eslcusiva in occasione del torneo Bonfiglio

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