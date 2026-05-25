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Roland Garros, i risultati di oggi: Shelton e Jodar al 2° turno, fuori Wawrinka

roland garros

Ben Shelton avanza al secondo turno del Roland Garros. Avanti anche Rublev, Kokkinakis, Ruud e il talento spagnolo Jodar. Fuori invece Lehecka e Wawrinka (all'ultima partita nello Slam francese). Qui i risultati più importanti di oggi

RISULTATI LIVE

Nessun problema per Ben Shelton. La testa di serie numero 5 si qualifica al secondo turno del Roland Garros dopo la vittoria contro lo spagnolo Daniel Mérida per 6-3, 6-3, 6-4. Avanza anche Andrey Rublev che supera il test Ignacio Buse (campione all'Atp 500 di Amburgo) per 6-3, 6-7, 6-3, 7-5. Al secondo turno il russo sfiderà Ugo Carabelli. A Parigi l'impresa la firmaThanasi Kokkinakis. L'australiano ha battuto Terence Atmane (che ha servito per il match sul 5-3 nel quinto set) 6-7, 6-2, 4-6, 6-3, 7-5 dopo quasi 4 ore e mezza. Al secondo turno, Kokkinakis affronterà Carreno Busta che a sorpresa ha superato il numero 12 del seeding Jiri Lehecka per 6-3, 7-6, 6-3.

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Fuori Wawrinka, avanza Jodar

Si è concluso al primo turno invece l'ultimo Roland Garros di Stan Wawrinka. Il tennista svizzero, celebrato al termine del match, ha perso contro il lucky loser De Jong: 6-3, 3-6, 6-3, 6-4 il punteggio in favore dell'olandese. Non poteva iniziare meglio di così, invece, l'avventura al Roland Garros di Rafael Jodar. Il talento spagnolo, testa di serie numero 27, ha dominato lo statunitense Kovacevic con un netto 6-1, 6-0, 6-4. Per Jodar si tratta della seconda vittoria in un torneo del Grande Slam, dopo quella conquistata agli Australian Open di quest'anno contro Sakamoto. Folle vittoria di Casper Ruud: il finalista di Roma ha sconfitto al quinto set Safiullin dopo aver sprecato cinque match point nel terzo set e aver perso il quarto per 6-0 accusando anche problemi fisici. Alla fine, il norvegese riesce comunque ad avere la meglio dopo quasi 4 ore con il punteggio di 6-2, 7-6, 5-7, 0-6, 6-2.

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UOMINI

  • De Minaur (Aus) vs Samuel (Gbr) 6-4, 6-4, 6-2
  • Wawrinka (Sui) vs De Jong (Ned) 3-6, 6-3, 3-6, 4-6
  • Buse (Per) vs Rublev 3-6, 7-6, 3-6, 5-7
  • Ruud (Nor) vs Safiullin 6-2, 7-6, 5-7, 0-6, 6-2
  • Merida (Esp) vs Shelton (Usa) 3-6, 3-6, 4-6 
  • Gaston (Fra) vs Monfils (Fra) 

DONNE

  • Jones (Aus) vs Swiatek (Pol) 1-6, 2-6
  • Erjavec (Slo) vs Rybakina (Kaz) 2-6, 2-6
  • Svitolina (Ukr) vs Bondar (Hun) 3-6, 6-1, 7-6
  • Rakotomanga Rajaonah (Fra) vs Anisimova (Usa) 3-6, 1-6

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