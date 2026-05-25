Tennis & Friends, tappa di Napoli da record

La principale manifestazione dedicata alla prevenzione realizzata in collaborazione con la FITP per tre giorni ha trasformato il Tennis Club Napoli e il Lungomare Caracciolo in un grande Villaggio della Salute e dello Sport aperto gratuitamente ai cittadini

Si chiude con oltre 15mila visite e consulenze gratuite la tappa campana di Tennis & Friends – Salute e Sport, la principale manifestazione dedicata alla prevenzione realizzata in collaborazione con la FITP, che per tre giorni ha trasformato il Tennis Club Napoli e il Lungomare Caracciolo in un grande Villaggio della Salute e dello Sport aperto gratuitamente ai cittadini. Un traguardo che porta il totale a oltre 400mila screening effettuati in 15 anni di attività.

Superati i 400mila screening totali "Superare i 400mila screening gratuiti in quindici anni significa aver trasformato un'intuizione in un modello concreto di prevenzione e salute pubblica. Quando è nato Tennis & Friends, portare i temi della salute e della prevenzione fuori dai luoghi tradizionali della sanità era qualcosa di nuovo: siamo stati tra i primi ad avvicinarli alle persone con un linguaggio semplice, diretto e partecipato. I numeri parlano chiaro: con stili di vita corretti e screening regolari sarebbero evitabili fino a 72mila decessi l'anno in Italia per tumore. Quindici anni fa questo approccio rappresentava una visione pionieristica; oggi è sempre più diffuso, ma la necessità di costruire occasioni concrete e accessibili per aiutare i cittadini a prendersi cura della propria salute rimane intatta. Abbiamo creduto fin dall'inizio che lo sport potesse essere un potente strumento di sensibilizzazione, benessere e cultura della prevenzione: il traguardo dei 400mila screening ci conferma che avevamo ragione", ha dichiarato il Prof. Giorgio Meneschincheri.

I dettagli del progetto Ideato dal professor Giorgio Meneschincheri, specialista in medicina preventiva al Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS e docente all'Università Cattolica di Roma e alla Temple University di Philadelphia, il progetto è stato inserito nel calendario ufficiale di Napoli Capitale Europea dello Sport 2026. La tappa campana ha rappresentato il secondo appuntamento del Tour 2026 di Tennis & Friends, avviato a Roma l'8 e 9 maggio, nell'ambito degli Internazionali d'Italia, confermando ancora una volta il valore sociale di un progetto che dal 2011 a oggi ha coinvolto complessivamente più di un milione di cittadini in tutta Italia. Anche la tappa di Napoli ha registrato un grande successo in termini di presenze, sia venerdì 22 maggio, nella giornata dedicata alle scuole, sia nei giorni di sabato 23 e domenica 24 maggio durante le quali gli stand allestiti sul Lungomare Caracciolo hanno offerto ai cittadini accesso gratuito a oltre 30 specialistiche: dalla cardiologia alla diabetologia, dalla consulenza psicologica alla dermatologia, fino agli screening oncologici per la prevenzione dei tumori del colon-retto, del polmone, della mammella e della tiroide. Un risultato reso possibile dalla straordinaria mobilitazione del sistema sanitario campano. Tanti gli ambassador che hanno scelto di essere presenti per sostenere il messaggio della prevenzione e dei corretti stili di vita: Aldo Montano, Maurizio Aiello, Al Bano, Miriam Candurro, Peppe Iodice, Marco Maddaloni, Neri Marcorè, Veronica Maya, Myrta Merlino, Rosario Miraggio, Gino Rivieccio, Silvia Salemi, Sebastiano Somma, Cartisia Somma e Marco Tardelli, Angelo Iannelli, in arte Pulcinella.