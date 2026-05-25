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Roland Garros 2026, il programma di oggi: partite e orari

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Seconda giornata al Roland Garros con quattro italiani in campo. Riflettori puntati sul derby azzurro tra Cobolli e Pellegrino, debuttano anche Berrettini e Paolini. Tra le altre sfide di giornata spazio a Shelton, De Minaur, Rybakina e Swiatek

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Lunedì con quattro azzurri in campo al Roland Garros, nella seconda giornata dedicata al primo turno. Nel singolare maschile sarà derby italiano tra Flavio Cobolli, che lo scorso anno centrò il terzo turno a Parigi per la prima volta, e Andrea Pellegrino, reduce dalle qualificazioni e al primo main draw slam in carriera. Tra i due ci sono quattro precedenti a livello Challenger, con Cobolli avanti 3-1. Sarà anche il giorno di Matteo Berrettini che torna a giocare il Roland Garros dopo cinque anni di assenza, da quel 2021 quando raggiunse i quarti di finale. Il romano, scivolato fuori dalla top 100 nelle ultime settimane, affronterà l'ungherese Marton Fucsovics, n. 59 Atp. Il bilancio nei precedenti è 3-1 per Berrettini, ma sarà il primo confronto sulla terra rossa. Nel torneo femminile, infine , debutterà Jasmine Paolini contro l'ucraina Dayana Yastremska, reduce dal titolo al Wta 125 di Parma. 

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La guida al Roland Garros 2026

Roland Garros, i match di oggi degli italiani

UOMINI

  • Cobolli (Ita) vs Pellegrino (Ita) - 4° match dalle 11 sul Campo 14
  • Berrettini (Ita) vs Fucsovics (Hun) - ore 11 sul Campo 13

DONNE

  • Paolini (Ita) vs Yastremska (Ukr) - ore 11 sul Simonne Mathieu

Gli altri match da seguire

UOMINI

  • De Minaur (Aus) vs Samuel (Gbr) - ore 11 sul Campo 14
  • Wawrinka (Sui) vs De Jong (Ned) - 2° match dalle 11 sul Simonne Mathieu
  • Buse (Per) vs Rublev - 3° match dalle 11 sul Campo 7
  • Ruud (Nor) vs Safiullin - 3° match dalle 11 sul Simonne Mathieu
  • Merida (Esp) vs Shelton (Usa) - 4° match dalle 11 sul Suzanne Lenglen
  • Gaston (Fra) vs Monfils (Fra) - non prima delle 20.15 sul Philippe Chatrier

DONNE

  • Jones (Aus) vs Swiatek (Pol) - ore 12 sul Philippe Chatrier
  • Erjavec (Slo) vs Rybakina (Kaz) - 2° match dalle 12 sul Philippe Chatrier
  • Svitolina (Ukr) vs Bondar (Hun) - 2° match dalle 11 sul Suzanne Lenglen
  • Rakotomanga Rajaonah (Fra) vs Anisimova (Usa) - 3° match dalle 11 sul Suzanne Lenglen

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