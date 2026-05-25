Seconda giornata al Roland Garros con quattro italiani in campo. Riflettori puntati sul derby azzurro tra Cobolli e Pellegrino, debuttano anche Berrettini e Paolini. Tra le altre sfide di giornata spazio a Shelton, De Minaur, Rybakina e Swiatek

Lunedì con quattro azzurri in campo al Roland Garros, nella seconda giornata dedicata al primo turno. Nel singolare maschile sarà derby italiano tra Flavio Cobolli, che lo scorso anno centrò il terzo turno a Parigi per la prima volta, e Andrea Pellegrino, reduce dalle qualificazioni e al primo main draw slam in carriera. Tra i due ci sono quattro precedenti a livello Challenger, con Cobolli avanti 3-1. Sarà anche il giorno di Matteo Berrettini che torna a giocare il Roland Garros dopo cinque anni di assenza, da quel 2021 quando raggiunse i quarti di finale. Il romano, scivolato fuori dalla top 100 nelle ultime settimane, affronterà l'ungherese Marton Fucsovics, n. 59 Atp. Il bilancio nei precedenti è 3-1 per Berrettini, ma sarà il primo confronto sulla terra rossa. Nel torneo femminile, infine , debutterà Jasmine Paolini contro l'ucraina Dayana Yastremska, reduce dal titolo al Wta 125 di Parma.