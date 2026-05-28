Kouame da record: più giovane al 3° turno dal 1989

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Roland Garros, i risultati di oggi: Kouamé da record, ok Cerundolo e Tiafoe

roland garros

Vittoria epica di Moise Kouamé che supera il paraguaiano Vallejo in cinque set e diventa il più giovane al terzo turno del Roland Garros dal 1989. Successo anche in cinque set per Tiafoe, avanza Cerundolo. Nel femminile ok Anisimova e Osaka

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Una vittoria da predestinato. È quella di Moise Kouamé, al terzo turno del Roland Garros grazie al successo in cinque set sul paraguaiano Daniel Vallejo: 6-3, 7-5, 3-6, 2-6, 7-6 in cinque ore di gioco. Il 17enne francese l'ha risolta da fenomeno, chiudendo in un super tiebreak tiratissimo per 10-8: Kouamé diventa così il più giovane al 3° turno del Roland Garros dal 1989 e il più giovane al 3° turno di un major da Nadal a Wimbledon 2003. Sono serviti cinque set anche a Frances Tiafoe che ha battuto Hubert Hurkacz in 4 ore e 47 minuti, mentre Francisco Cerundolo ha piegato il francese Gaston con lo scoree di 2-6, 6-4, 6-2, 6-1.

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Roland Garros, i principali risultati di oggi

UOMINI

  • Vallejo (Par) - Kouame (Fra) 3-6, 5-7, 6-3, 6-2, 6-7
  • Hurkacz (Pol) - Tiafoe (Usa) 7-6, 6-7, 4-6, 7-6, 4-6
  • F. Cerundolo (Arg) - Gaston (Fra) 2-6, 6-4, 6-2, 6-1
  • Auger Aliassime (Can) - Burruchaga (Arg)
  • Collignon (Bel) - Shelton (Usa)

DONNE

  • Grabher (Aut) - Anisimova (Usa) 0-6, ret.
  • Vekic (Cro) - Osaka (Jpn) 6-7, 4-6
  • Sabalenka - Jacquemot (Fra)
  • Gauff (Usa) - Sherif (Egy)

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