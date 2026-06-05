Simone Bolelli e Andrea Vavassori vanno a caccia della seconda finale in carriera al Roland Garros. Gli avversari degli azzurri sono i n. 1 al mondo Granollers/Zeballos, già battuti due settimane fa nella finale di Roma. Nel primo set Bolelli ha accusato un problema alla caviglia destra dopo esser scivolato durante uno scambio. Dopo il medical timeout si riprende a giocare. Segui qui il risultato in diretta

BOLELLI/VAVASSORI-GRANOLLERS/ZEBALLOS, IL RISULTATO LIVE