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Cobolli-Zverev oggi al Roland Garros, il risultato in diretta live della partita

live roland garros

Flavio Cobolli e Alexander Zverev in campo sul Philippe Chatrier per la finale del Roland Garros 2026 che incoronerà un campione Slam inedito. Appuntamento alle ore 15, sul nostro liveblog cronaca e aggiornamenti

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COBOLLI-ZVEREV LIVE ALLE 15

LIVE

Cobolli ha un bilancio in carriera di 1-8 contro giocatori top 5: l'unica vittoria è arriva proprio con Zverev a Monaco di Baviera. Il record è 0-3 considerando soltanto le sfide a livello Slam

La vittoria di Cobolli a Monaco di Baviera

L’unico successo di Cobolli nei quattro confronti diretti risale al 18 aprile, nella semifinale di Monaco di Baviera. Quel giorno Flavio giocò una delle migliori partite della sua carriera, travolgendo Zverev in due set in appena 70 minuti e mettendo a segno ben 32 vincenti.

L'ultimo confronto a Madrid

L’ultimo precedente tra Zverev e Cobolli è andato in scena il 30 aprile nei quarti del Masters 1000 di Madrid. In quell’occasione il tedesco ebbe la meglio in due set, indirizzando subito il match grazie a un primo parziale dominato e sfuggito velocemente di mano all’italiano

Zverev e "l'incubo" italiani

Curioso dato statistico per Zverev: gli ultimi sei ko del tedesco portano tutti la firma di tennisti italiani. Sinner lo ha sconfitto quattro volte tra Indian Wells, Miami, Monaco e Madrid, mentre Cobolli e Darderi hanno completato la "serie" rispettivamente a Monaco di Baviera e Roma.

Nessun tedesco ha mai vinto il Roland Garros nell'Era Open. L'ultimo successo a Parigi di un giocatore proveniente dalla Germania risale al 1937, quando trionfò Henner Henkel.

Flavio 50 anni dopo Panatta?

L'Italia vuole spezzare anche il tabù del Roland Garros: l'ultimo successo azzurro risale a 50 anni fa con Adriano Panatta, che quest'anno premierà il vincitore

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Il sesto azzurro in finale Slam

Flavio Cobolli sarà oggi il sesto italiano in finale in uno Slam, il quarto nell'Era Open. Complessivamente sarà la 14esima finale in un major con tennisti azzurri

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Cobolli: "Sempre sognato di giocare una finale Slam"

È stato un cammino in crescendo da parte di Zverev che giocherà oggi la sua quarta finale Slam in carriera, la seconda al Roland Garros dopo il 2024. Finora Sascha ha perso due set, uno dei quali in semifinale con Mensik

Il cammino di Zverev

  • 1° turno: vs Bonzi 6-3, 6-4, 6-2
  • 2° turno: vs Machac 6-4, 6-2, 6-2
  • 3° turno: vs Halys 6-4, 6-3, 5-7, 6-2
  • Ottavi: vs De Jong 7-6, 6-4, 6-1
  • Quarti: vs Jodar 7-6, 6-1, 6-3
  • Semifinale: vs Mensik 7-5, 6-2, 3-6, 6-3

Cobolli arriva alla prima finale Slam in carriera senza aver giocato la semifinale, per via del ritiro di Matteo Arnaldi. Due set persi per il romano che ha giocato l'ultima partita mercoledì con Auger-Aliassime

Il cammino di Cobolli

  • 1° turno: vs Pellegrino 6-4, 7-6, 6-3
  • 2° turno: vs Wu 6-4, 6-4, 6-4
  • 3° turno: vs Tien 6-2, 6-2, 6-3
  • Ottavi: vs Svajda 6-2, 6-3, 6-7, 7-6
  • Quarti: vs Auger-Aliassime 4-6, 6-4, 6-4, 6-4
  • Semifinale: vs Arnaldi W/O

Cobolli-Zverev, tutti i precedenti

  • 2026 - Madrid (QF): Zverev b. Cobolli 6-1, 6-4
  • 2026 - Monaco di Baviera (SF): Cobolli b. Zverev 6-3, 6-3
  • 2025 - Halle (QF): Zverev b. Cobolli 6-4, 7-6
  • 2025 - Roland Garros (R32): Zverev b. Cobolli 6-2, 7-6, 6-1

Cobolli-Zverev atto V

Quello di oggi sarà il quinto confronto in carriera tra Flavio Cobolli e Alexander Zverev che già un anno fa si sono affrontati al Roland Garros, ma al 3° turno. Il bilancio nei precedenti è 3-1 per il tedesco, con Flavio che ha battuto Sascha lo scorso aprile a Monaco di Baviera

La finale è in programma alle ore 15, sul nostro liveblog cronaca e aggiornamenti

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