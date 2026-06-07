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Cobolli in finale al Roland Garros: il montepremi e quanto vale il titolo

roland garros

La finale di oggi tra Sascha Zverev e Flavio Cobolli mette in palio un premio da 2,8 milioni di euro per il vincitore. Un assegno record per il Roland Garros, frutto dell’aumento del montepremi di questa edizione, cresciuto del 9,53% rispetto al 2025

COBOLLI-ZVEREV, L'AVVICINAMENTO LIVE

Uno tra Sascha Zverev e Flavio Cobolli si prepara a incassare un assegno da record per il Roland Garros. È la somma che incasserà il vincitore di questa edizione del torneo: 2,8 milioni di euro, il premio più alto mai assegnato a Parigi al vincitore. Un aumento di 250.000 euro rispetto alla scorsa edizione, frutto del complessivo aumento del 9,53% del montepremi generale. In totale quest'anno sono stati distribuiti premi per 61.723.000 euro, con un +12,9% per i premi nelle qualificazaioni e +10,1% nel main draw. Se da una parte il campione riceverà un assegno da 2,8 milioni di euro, il finalista riceverà 1,4 milioni di euro

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  • 1° turno: €87,000
  • 2° turno: €130,000
  • 3° turno: €187,000
  • Ottavi di finale: €285,000
  • Quarti di finale: €470,000
  • Semifinalisti: €750,000
  • Finalista: €1,400,000
  • Campione: €2,800,000

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