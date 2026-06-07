Uno tra Sascha Zverev e Flavio Cobolli si prepara a incassare un assegno da record per il Roland Garros. È la somma che incasserà il vincitore di questa edizione del torneo: 2,8 milioni di euro, il premio più alto mai assegnato a Parigi al vincitore. Un aumento di 250.000 euro rispetto alla scorsa edizione, frutto del complessivo aumento del 9,53% del montepremi generale. In totale quest'anno sono stati distribuiti premi per 61.723.000 euro, con un +12,9% per i premi nelle qualificazaioni e +10,1% nel main draw. Se da una parte il campione riceverà un assegno da 2,8 milioni di euro, il finalista riceverà 1,4 milioni di euro.

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