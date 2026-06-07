Roland Garros, Cobolli-Zverev oggi per la finale: a che ora si giocaroland garros
È il giorno della finale del Roland Garros che incoronerà un campione Slam inedito tra Flavio Cobolli e Alexander Zverev. Il bilancio nei precedenti è 3-1 per il tedesco. Appuntamento alle ore 15 sul Philippe Chatrier
Il Roland Garros si prepara a incoronare un nuovo campione Slam. È il giorno della finale del singolare maschile che vedrà opposti Flavio Cobolli e Alexander Zverev. L'azzurro alla prima finale major in carriera, il tedesco per conquistare il tanto inseguito Slam che completerebbe il suo palmares. Appuntamento alle ore 15 sul Philippe Chatrier, su skysport.it il liveblog con la cronaca testuale e gli aggiornamenti in tempo reale.
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Cobolli-Zverev, i precedenti
Sarà il terzo confronto stagionale tra Cobolli e Zverev che si sono già affrontati sulla terra rossa di Monaco di Baviera e Madrid. In Germania è arrivata la vittoria di Flavio (l'unica finora contro il tedesco), mentre Sascha è avanti 3-1 nei precedenti
- 2026 - Madrid (QF): Zverev b. Cobolli 6-1, 6-4
- 2026 - Monaco di Baviera (SF): Cobolli b. Zverev 6-3, 6-3
- 2025 - Halle (QF): Zverev b. Cobolli 6-4, 7-6
- 2025 - Roland Garros (R32): Zverev b. Cobolli 6-2, 7-6, 6-1