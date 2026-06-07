È il giorno della finale del Roland Garros che incoronerà un campione Slam inedito tra Flavio Cobolli e Alexander Zverev. Il bilancio nei precedenti è 3-1 per il tedesco. Appuntamento alle ore 15 sul Philippe Chatrier

Il Roland Garros si prepara a incoronare un nuovo campione Slam. È il giorno della finale del singolare maschile che vedrà opposti Flavio Cobolli e Alexander Zverev . L'azzurro alla prima finale major in carriera, il tedesco per conquistare il tanto inseguito Slam che completerebbe il suo palmares. Appuntamento alle ore 15 sul Philippe Chatrier , su skysport.it il liveblog con la cronaca testuale e gli aggiornamenti in tempo reale.

Cobolli-Zverev, i precedenti

Sarà il terzo confronto stagionale tra Cobolli e Zverev che si sono già affrontati sulla terra rossa di Monaco di Baviera e Madrid. In Germania è arrivata la vittoria di Flavio (l'unica finora contro il tedesco), mentre Sascha è avanti 3-1 nei precedenti