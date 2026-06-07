Cobolli-Zverev, le foto della finale del Roland Garros 2026
Prima finale Slam per Flavio Cobolli, che affronta al Roland Garros il numero 3 al mondo Alexander Zverev. Dalla cerimonia d'apertura ai vip presenti: qui le foto più bella del match in corso sul Philippe-Chatrier
- Non mancano i vip venuti per assistere alla finale: qui l'attrice francese Adèle Exarchopoulos.
- Pierre Niney, attore francese.
- Lenny Kravitz, cantautore, produttore discografico e attore americano.
- Arsene Wenger, allenatore di calcio francese.
- Ghali, rapper italiano con Lenny Kravitz.
- Ashley Park, attrice americana.
- Éric Cantona, ex calciatore francese.
- Léa Seydoux, attrice francese.
- Marion Cotillard, attrice francese.
- Julien Lopez e Maxime Lopez, calciatori.
- La finale del Roland Garros si apre con la cerimonia d'apertura, firmata dall'artista francese Benjamin Millepied, primo ballerino del New York City Ballet dal 2002 al 2011 e coreografo di fama internazionale.
- Dopo l'esibizione degli artisti, la cerimonia si chiude con i fuochi d'artificio che richiamano il tricolore francese.
- E sul Philippe-Chatrier fa il suo ingresso in campo la Coppa dei Moschettieri. A chi la consegnerà Adriano Panatta questa sera?
- Il primo a entrare in campo è l'azzurro Cobolli, alla sua sesta finale in carriera (la prima a livello Slam).
- Subito dopo, ecco Sascha Zverev. Il numero 3 al mondo punta al primo Major in carriera.
- Immancabile la foto con i due giocatori a rete. Zverev ha vinto il sorteggio e ha scelto di rispondere. Prima il riscaldamento, poi si parte.
- Questo è il box di Cobolli: tutti con maglia azzurra per sostenere Flavio. Ci sono anche Fognini e Bove.
- Il primo game dura 8 minuti e arriva subito il break in favore di Zverev, che strappa il servizio al quarto tentativo dopo l'errore con il dritto di Cobolli. Inizio non semplice per l'azzurro.
- La prestazione al servizio di Zverev a inizio partita è molto solida. Il tedesco è in controllo e nel quinto game sale avanti di due break, dopo la palla corta sbagliata da Cobolli sul 15-40.
- Il primo set si chiude dopo 34 minuti di gioco con un netto 6-1 da parte di Zverev, che riesce a strappare nuovamente la battuta a Cobolli nel settimo game.
- Nel secondo set si ha maggiore equilibrio. Nel quarto game Cobolli gioca tre ottime prime, conquista il 2-2 e chiede subito l'aiuto del pubblico.
- L'equilibrio si rompe nel settimo gioco, quando arriva il break di Cobolli! A sorpresa l'azzurro sfrutta alla grande le prime occasioni per strappare il servizio a Zverev. Lo fa al termine di un game durato 10 minuti, in cui ai vantaggi il numero 3 al mondo commette un doppio fallo e un errore con il dritto. Tutto aperto sul Philippe-Chatrier!
- A Cobolli basta quel break per gestire il vantaggio e portare a casa il secondo parziale per 6-4! Un set pari nella finale del Roland Garros.
- Nel terzo set il primo costretto a difendersi è Cobolli, che nel 4° game annulla due palle break vicendo quattro punti consecutivi dal 15-40.