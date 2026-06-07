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Cobolli-Zverev, le foto della finale del Roland Garros 2026

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Prima finale Slam per Flavio Cobolli, che affronta al Roland Garros il numero 3 al mondo Alexander Zverev. Dalla cerimonia d'apertura ai vip presenti: qui le foto più bella del match in corso sul Philippe-Chatrier

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BOLOGNA, ITALY - SEPTEMBER 13: Simone Bolelli, Andrea Vavassori, Matteo Berrettini, Matteo Arnaldi, Flavio Cobolli and Filippo Volandri of Italy during the presentation of the teams the 2024 Davis Cup Finals Group Stage Bologna match at Unipol Arena on September 13, 2024 in Bologna, Italy. (Photo by Image Photo Agency/Getty Images)

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