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Cobolli esce a testa alta dalla finale di Parigi: il futuro è tutto dalla sua parte

Luca Boschetto

Luca Boschetto

Il tennista romano chiude con una sconfitta in 5 set le due settimane più belle della sua vita, al termine delle quali si è ragalato una final Slam che potrà solo dargli tanta forza in futuro

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