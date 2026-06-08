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il protagonista

Zverev, finalmente lo Slam ha smesso di scappare

Michela Curcio
©Getty

Dalle tre finali perse all’infortunio sul Chatrier. Il tedesco ha inseguito per anni il primo grande titolo con l’ossessione di chi temeva di non arrivarci mai. Viaggio nella testa e nei guai di un campione che ha sopportato a lungo l’etichetta di incompiuto

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