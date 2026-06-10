Lorenzo Musetti non giocherà l'Atp 500 del Queen's, in programma da lunedì 15 a domenica 21 giugno e in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW. Il carrarino è ancora alle prese con la lesione al retto femorale della coscia sinistra riportata agli Internazionali d'Italia, con l'infortunio che lo ha già costretto a saltare il Roland Garros e a uscire dalla top 10 del ranking Atp. Musetti punterà a rientrare per Wimbledon (al via il 29 giugno), in quella che sarebbe la sua prima partita del 2026 su erba e dove lo scorso anno si fermò al primo turno contro Basilashvili (anche in quel caso l'azzurro era appena rientrato da un infortunio accusato nella semifinale del Roland Garros contro Alcaraz). Oltre a Musetti, anche Luciano Darderi salterà il Queen's.

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