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Mboko, forfait dal Wta Queen's: niente doppio con Serena Williams

wta queen's

Dopo l'infortunio accusato ieri nel match in singolare contro Pliskova, la giovane canadese si è ritirata anche dal torneo di doppio, che giocava in coppia con Serena Williams. L'americana tornerà in campo, sempre in doppio, a Berlino

VIDEO. LA CADUTA DI MBOKO CONTRO PLISKOVA

Victoria Mboko si è ritirata dal torneo di doppio del Wta 500 del Queen's. La notizia era già nell'aria, considerando l'infortunio che ha subìto la giovane canadese nella sfida contro Pliskova, nel match in singolare svolto nella giornata di mercoledì 10 giugno. Si chiude, dunque, ai quarti di finale anche il torneo di Serena Williams (le due, dopo il debutto vincente di martedì, avrebbero dovuto affrontare non prima delle 18.30 Fernandez e Siegemund). La 44enne americana, 23 Slam in bacheca, tornerà in campo in doppio al Wta 500 di Berlino, in programma dal 15 al 21 giugno, con una wild card. 

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