Cobolli-Tiafoe al debutto: il tabellone di Halle

Debutto insidioso ad Halle per Flavio Cobolli che affronterà lo statunitense Tiafoe. Il finalista di Parigi, n. 6 del seeding, è stato inserito nella parte bassa e potrebbe incrociare Auger-Aliassime ai quarti. Zverev debutterà con Kopriva (possibile 2° turno con Fonseca), mentre Shelton sfiderà Kyrgios. Il torneo sarà in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW dal 15 al 21 giugno

Inzierà contro Frances Tiafoe il cammino di Flavio Cobolli all'Atp 500 di Halle, in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW dal 15 al 21 giugno. Reduce dalla prima finale Slam in carriera, il romano sarà testa di serie n. 6 sull'erba tedesca ed è stato inserito nella parte bassa del tabellone. Per lui esordio tutt'altro che semplice con Tiafoe (bilancio 3-1 nei precedenti per l'americano), poi sul suo cammino potrebbe esserci Auger-Aliassime ai quarti e uno tra Medvedev e Rublev in semifinale. Halle segnerà il ritorno in campo anche di Sascha Zverev. Il campione del Roland Garros debutterà contro il ceco Kopriva, poi al secondo turno potrebbe incrociare Joao Fonseca. Tra le sfide di primo turno riflettori puntati su Shelton-Kyrgios, con l'australiano al via grazie a una wild card.