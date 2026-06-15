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Flavio Cobolli giocherà la Laver Cup 2026 con Alcaraz e Zverev nel Team Europa

Tennis

Il romano torna in Laver Cup per il terzo anno di fila, ma stavolta come membro effettivo del Team Europe, capitanato da Yannick Noah e di cui fanno già parte Alcaraz, Zverev e Mensik. "Sono onorato di rappresentare l'Europa" le parole di Cobolli

Flavio Cobolli giocherà di nuovo la Laver Cup, in programma dal 25 al 27 settembre alla O2 Arena di Londra. Il romano farà parte per il terzo anno di fila del Team Europe, capitanato di nuovo da Yannick Noah, ma stavolte come membro effettivo della squadra che in questo momento è completata da Carlos Alcaraz, Alexander Zverev e Jakub Mensik. “La Laver Cup è uno degli eventi più emozionanti del nostro sport - ha dichiarato Cobolli - È stato incredibile farne parte lo scorso anno e il mio obiettivo era tornare a giocarla quest’anno. Essere scelto per la squadra e rappresentare il Team Europe è un enorme onore. Non vedo l’ora". Riserva del Team Europe a Berlino nel 2024, Cobolli ha debuttato lo scorso anno a San Francisco nel singolare, perdendo in due set contro Joao Fonseca. Adesso il ritorno con un nuovo status, quello di top 10 e finalista Slam.

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Il Team World con Fritz, Shelton e De Minaur

A difendere il titolo, però, sarà il Team World, anche quest'anno capitanato da Andre Agassi. Nella line-up del resto del mondo ci saranno ancora Taylor Fritz e Alex De Minaur, con il ritorno di Ben Shelton che lo scorso anno fu costretto a dare forfait per infortunio. Quarto componente del Team World sarà Alexander Bublik, al debutto nella competizione.

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