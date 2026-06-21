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Atp Halle e Queen's, il programma di oggi: partite e orari

Tennis

Domenica di finale ad Halle, Queen's, Berlino e Nottingham. Riflettori puntati soprattutto sul derby statunitense tra Taylor Fritz e Frances Tiafoe. Scatta anche l'Atp 250 di Maiorca con Sonego opposto a Navone. Tutto in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

RISULTATI LIVE

Domenica di finali sull'asse Germania-Inghilterra, da vivere in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW. Riflettori puntati soprattutto su Halle, con l'interessante derby statunitense tra Taylor Fritz e Frances Tiafoe. Al Queen's, invece, a contendersi il titolo saranno Francisco Cerundolo e Tommy Paul (già campione nel 2024). Nel circuito femminile, invece, finali a Berlino (Pegula-Noskova) e Nottingham (Bouzkova-Navarro). Iniziano oggi, infine, gli ultimi tornei d'avvicinamento a Wimbledon con Lorenzo Sonego subito impegnato all'Atp 250 di Maiorca. Il torinese sfiderà Mariano Navone, n. 7 del seeding.

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Il programma di oggi su Sky Sport e NOW

SKY SPORT TENNIS (203)

  • ore 12 - Wta Berlino: Pegula (Usa) vs Noskova (Cze)
  • ore 14.30 - Atp Queen's: F. Cerundolo (Arg) vs Paul (Usa)
  • a seguire - Simulcast Sky Sport Max

SKY SPORT MAX (206)

  • ore 13 - Wta Nottingham: Bouzkova (Cze) vs Navarro (Usa)
  • ore 15.30 - Atp Halle: Fritz (Usa) vs Tiafoe (Usa)

SKY SPORT 251

  • ore 12.30 - Atp Maiorca: Borges (Por) vs Mannarino (Fra)
  • non prima delle 15 - Atp Maiorca: Navone (Arg) vs SONEGO (Ita)
  • non prima delle 17.30 - Atp Maiorca: Hanfmann (Ger) vs Vallejo (Par)

SKY SPORT 252

  • ore 12 - Wta Berlino: Pegula (Usa) vs Noskova (Cze)

SKY SPORT 253

  • ore 13 - Wta Nottingham: Bouzkova (Cze) vs Navarro (Usa)

Tutti i match su Sky Sport Plus ed Extra Plus 

Per i clienti Sky è disponibile Sky Sport Plus, dove seguire lo spettacolo delle grandi sfide maschili e femminili in modo più ricco, coinvolgente e semplice. Basta andare sul canale Sky Sport Tennis al 203 e, con il tasto verde del telecomando di Sky Q via satellite o il tasto interattività di Sky Glass, se connessi alla rete internet, accedere alle immagini in diretta dai campi di gioco dei tornei acquisiti da Sky, curate e realizzate da ATP e WTA e in più, nella sezione Classifiche, visualizzare in tempo reale il ranking di singolare ATP e WTA. Per i clienti NOW è disponibile Extra Match, il servizio che mette a disposizione canali aggiuntivi per accedere alle immagini in diretta dai campi di gioco, curate e realizzate da ATP e WTA.

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