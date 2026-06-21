Domenica di finali sull'asse Germania-Inghilterra, da vivere in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW . Riflettori puntati soprattutto su Halle , con l'interessante derby statunitense tra Taylor Fritz e Frances Tiafoe . Al Queen's , invece, a contendersi il titolo saranno Francisco Cerundolo e Tommy Paul (già campione nel 2024). Nel circuito femminile, invece, finali a Berlino (Pegula-Noskova) e Nottingham (Bouzkova-Navarro). Iniziano oggi, infine, gli ultimi tornei d'avvicinamento a Wimbledon con Lorenzo Sonego subito impegnato all'Atp 250 di Maiorca . Il torinese sfiderà Mariano Navone, n. 7 del seeding.

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