Sinner-Norrie, il risultato live al Giorgio Armani Tennis Classic 2026
Debutto sull'erba per Jannik Sinner, a pochi giorni dal via di Wimbledon: il n. 1 del mondo sfida il britannico Cameron Norrie, n. 29 del ranking, in un incontro di esibizione al Giorgio Armani Tennis Classic. Il match dell'Hurlingham Club di Londra, in programma alle ore 15.30, è in diretta su SuperTennis, canale 212 di Sky
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SINNER-NORRIE LIVE ALLE 15.30 SUL CANALE 212 DI SKY
In queste settimane Jannik si è riposato e si è allenato, concedendosi anche un paio di giorni a Milano per sostenere dei controlli medici.
Sinner torna in campo a quasi un mese dalla cocente eliminazione al 2° turno del Roland Garros, arrivata per mano dell'argentino Juan Manuel Cerundolo.
Il match si potrà seguire su SuperTennis, canale 212 sulla piattaforma Sky.
Jannik Sinner fa il suo debutto sull'erba a pochi giorni dal via di Wimbledon: il n. 1 del mondo sfida il britannico Cameron Norrie, n. 29 del ranking, in un incontro di esibizione al Giorgio Armani Tennis Classic.