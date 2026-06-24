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Sinner-Norrie, il risultato live al Giorgio Armani Tennis Classic 2026

live armani classic

Debutto sull'erba per Jannik Sinner, a pochi giorni dal via di Wimbledon: il n. 1 del mondo sfida il britannico Cameron Norrie, n. 29 del ranking, in un incontro di esibizione al Giorgio Armani Tennis Classic. Il match dell'Hurlingham Club di Londra, in programma alle ore 15.30, è in diretta su SuperTennis, canale 212 di Sky

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SINNER-NORRIE LIVE ALLE 15.30 SUL CANALE 212 DI SKY

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In queste settimane Jannik si è riposato e si è allenato, concedendosi anche un paio di giorni a Milano per sostenere dei controlli medici.

La preparazione di Jannik Sinner a Wimbledon (che potrete seguire in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW dal 29 giugno al 12 luglio), passa dall'Hurlingham Club di Londra, dove andrà in scena fino a sabato la 26esima edizione del Giorgio Armani Tennis Classic, torneo di esibizione.

Sinner torna in campo a quasi un mese dalla cocente eliminazione al 2° turno del Roland Garros, arrivata per mano dell'argentino Juan Manuel Cerundolo.

Il match si potrà seguire su SuperTennis, canale 212 sulla piattaforma Sky.

Jannik Sinner fa il suo debutto sull'erba a pochi giorni dal via di Wimbledon: il n. 1 del mondo sfida il britannico Cameron Norrie, n. 29 del ranking, in un incontro di esibizione al Giorgio Armani Tennis Classic.

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