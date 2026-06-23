Introduzione
La preparazione a Wimbledon (che potrete seguire in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW dal 29 giugno al 12 luglio), passa dall'Hurlingham Club di Londra, dove andrà in scena fino a sabato la 26esima edizione del Giorgio Armani Tennis Classic, un torneo di esibizione che vedrà tra i protagonisti Jannik Sinner, Flavio Cobolli e Luciano Darderi (qualora quest'ultimo venisse eliminato da Maiorca prima della fine della rassegna). Presente anche Novak Djokovic, un habitué della rassegna. Oggi, martedì 23 giugno, la giornata inaugurale vedrà in campo Tien e Mpteshi Perricard, oltre alla "nostra" Flavia Pennetta nel doppio tra leggende. Ecco tutto quello che c'è da sapere
Quello che devi sapere
L'Hurlingham Club
- Immerso in 42 acri di eleganti giardini sulle rive del Tamigi, nel quartiere londinese di Fulham, l’Hurlingham Club è uno dei club privati più prestigiosi al mondo. Fondato nel 1869, nacque inizialmente come luogo dedicato al tiro sportivo, ma divenne presto un punto di riferimento dell’aristocrazia britannica e internazionale. Considerato la culla del polo moderno, qui furono codificate nel 1873 le regole di questo sport, ancora oggi adottate a livello globale.
- La sua maestosa clubhouse georgiana, i giardini botanici e le attività sociali esclusive ne hanno consolidato nel tempo la fama. Dopo la Seconda guerra mondiale il club perse parte dei terreni destinati al polo, ma seppe reinventarsi valorizzando altre discipline. Oggi il tennis rappresenta una delle sue eccellenze, con campi in erba curatissimi
- Il club conta circa 13.000 membri, di cui 6.000 con diritto di voto. Per entrare a far parte del club è necessario essere presentati e sostenuti da due soci effettivi. Dal 2018, tuttavia, la lista d'attesa per nuove iscrizioni è stata chiusa.
La storia del torneo
- Il Giorgio Armani Tennis Classic nasce ufficialmente nel 1994 come torneo-esibizione pensato per offrire ai migliori giocatori del mondo l'ultima opportunità di adattarsi all'erba prima di Wimbledon. Non a caso, il campo che ospita tutti gli incontri è conosciuto come Little Wimbledon.
- L'accesso al torneo avviene esclusivamente su invito e, nel corso degli anni, la manifestazione ha accolto alcune delle più grandi stelle del tennis internazionale. Le partite si disputano al meglio dei tre set (con un super tiebreak a 10 al posto del terzo parziale), ma non esiste un vero e proprio tabellone né un albo d'oro: al termine dell'evento non viene infatti proclamato alcun vincitore. L'obiettivo è uno solo: consentire ai giocatori di arrivare nelle migliori condizioni possibili all'All England Club, che si trova a pochi chilometri dall'Hurlingham Club.
I partecipanti all'edizione 2026
- Flavio COBOLLI (Ita)
- Luciano DARDERI* (Ita)
- Karen KHACHANOV
- Jiri LEHECKA (Cze)
- Cameron NORRIE (Gbr)
- Casper RUUD (Nor)
- Ben SHELTON (Usa)
- Jannik SINNER (Ita)
- Learner TIEN (Usa)
- Novak DJOKOVIC (Srb)
- Giovanni MPETSHI PERRICARD (Fra)
- Tommy PAUL (Usa)
*Darderi giocherà solo nel caso in cui venisse eliminato dal torneo Atp 250 di Maiorca, dove è la testa di serie numero uno ed esordisce oggi contro Hanfmann
Le leggende dell'edizione 2026
- Nicolas ALMAGRO
- Marcos BAGHDATIS
- Mansour BAHRAMI
- Sebastien GROSJEAN
- Flavia PENNETTA
- Monica PUIG
Il calendario dell'evento
Martedì 23 giugno
- Sono previsti due incontri*
- Il primo incontro inizierà alle 18 italiane
- Tra una partita e l'altra è prevista una pausa di 10 minuti
Da mercoledì 24 a sabato 27 giugno
- Sono previsti tre incontri al giorno
- Il primo incontro inizierà alle 15.30 italiane
- Tra una partita e l'altra è prevista una pausa di 10 minuti
*Il calendario prevede il match tra Learner Tien e Giovanni Mpteshi Perricard. Seguirà il doppio con Mansour Bahrami e Flavia Pennetta contro Nicolas Almagro e Monica Puig.
Chi è passato da Hurlingham
- Nel corso della sua storia ultratrentennale, il Giorgio Armani Tennis Classic di Hurlingham ha ospitato alcuni dei più grandi nomi del tennis mondiale, tra cui: Andy Murray, Novak Djokovic, Rafael Nadal, Carlos Alcaraz, Pete Sampras, Andy Roddick, Goran Ivanisevic e Tim Henman. I giocatori che hanno partecipato a questo torneo vantano complessivamente oltre 250 titoli del Grande Slam e hanno trascorso più di 1.500 settimane al numero 1 del ranking mondiale.