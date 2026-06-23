Introduzione

La preparazione a Wimbledon (che potrete seguire in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW dal 29 giugno al 12 luglio), passa dall'Hurlingham Club di Londra, dove andrà in scena fino a sabato la 26esima edizione del Giorgio Armani Tennis Classic, un torneo di esibizione che vedrà tra i protagonisti Jannik Sinner, Flavio Cobolli e Luciano Darderi (qualora quest'ultimo venisse eliminato da Maiorca prima della fine della rassegna). Presente anche Novak Djokovic, un habitué della rassegna. Oggi, martedì 23 giugno, la giornata inaugurale vedrà in campo Tien e Mpteshi Perricard, oltre alla "nostra" Flavia Pennetta nel doppio tra leggende. Ecco tutto quello che c'è da sapere