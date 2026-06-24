Introduzione

Sono giorni bollenti anche a Londra, con il caldo che sta condizionando le qualificazioni di Wimbledon. Mercoledì, infatti, il secondo turno maschile e femminile è stato sospeso per un'ora per un problema al sistema di chiamate elettronico causato dalle temperature arrivate a 33 gradi. In vista dell'inizio di Wimbledon (in programma dal 29 giugno al 12 luglio e in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW), gli organizzatori sono pronti ad attivare il protocollo per la gestione del caldo (la 'heat policy'). Qui tutto quello che c'è da sapere

SINNER BATTE NORRIE: LA CRONACA DEL MATCH