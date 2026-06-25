Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Fai di Sky Sport il tuo sito preferito su Google
Arrow-link
Arrow-link

Sinner, sfida social al giovane tennista: "100mila like per allenarti con me"

Tennis

Felix Mischker, tennista 22enne britannico, ha pubblicato un video con Sinner in cui ha chiesto quanti 'mi piace' servono per potersi allenare insieme. "Facciamo 100mila", ha risposto il numero 1 al mondo

SINNER COME KIMI: COME FUNZIONA IL GILET REFRIGERANTE

Ma è davvero possibile allenarsi con Jannik Sinner? È questa la missione del giovane tennista 22enne Felix Mischker. Durante un evento svolto nella giornata di mercoledì 24 giugno, il britannico ha registrato un video - pubblicato su Instagram - con Jannik Sinner in cui gli ha chiesto: "Quanti 'mi piace' servono su questo video per fare un allenamento insieme?". Sinner ci ha pensato e ha risposto: "Una sessione di allenamento... Mi hai detto che hai 150mila followers su Instagram, quindi facciamo 100mila!". Riuscirà Mischker a realizzare questo suo sogno? "Sapete cosa fare", ha scritto nella descrizione del video, mandando un messaggio a tutti i suoi seguaci.

a wimbledon

Sinner intanto si allena con Djokovic: le foto

Segui tutti gli aggiornamenti di Sky Sport

- Segui Sky Sport su Google Discover- Non perderti live, news e video

- WhatsApp - Le notizie che devi sapere? Le trovi sul canale di Sky Sport

- Guarda tutti gli Highlights - Entra in SkyLightsRoom

- Offerte Sky - Scopri le promozioni disponibili e attivale subito

 

Tennis: Altre Notizie

Darderi non ci crede: palla fuori di un soffio!

atp maiorca

Scena simpatica all'Atp 250 di Maiorca nel match tra Darderi e Borges. Dopo aver sbagliato il...

Darderi fuori ai quarti: Borges vince in due set

atp maiorca

Luciano Darderi è stato eliminato ai quarti di finale dell'Atp 250 di Maiorca. L'azzurro, che ha...

Grant giocherà Wimbledon: Tan ko in due set

Tennis

La 18enne azzurra ha battuto per 6-4, 7-6 la francese Tan in poco più di un'ora. Giocherà per la...

Darderi nei quarti: il programma di oggi su Sky

Tennis

All'Atp 250 di Maiorca il numero 1 del seeding Luciano Darderi se la vede contro il portoghese...

Qual. Wimbledon: Grant al turno decisivo

Tennis

Nel femminile avanzano Grant e Bronzetti, che giovedì giocheranno l'ultimo turno per conquistare...
VAI ALLA SEZIONE

TENNIS: ALTRE NEWS