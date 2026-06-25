Felix Mischker, tennista 22enne britannico, ha pubblicato un video con Sinner in cui ha chiesto quanti 'mi piace' servono per potersi allenare insieme. "Facciamo 100mila", ha risposto il numero 1 al mondo

Ma è davvero possibile allenarsi con Jannik Sinner? È questa la missione del giovane tennista 22enne Felix Mischker. Durante un evento svolto nella giornata di mercoledì 24 giugno, il britannico ha registrato un video - pubblicato su Instagram - con Jannik Sinner in cui gli ha chiesto: "Quanti 'mi piace' servono su questo video per fare un allenamento insieme?". Sinner ci ha pensato e ha risposto: "Una sessione di allenamento... Mi hai detto che hai 150mila followers su Instagram, quindi facciamo 100mila!". Riuscirà Mischker a realizzare questo suo sogno? "Sapete cosa fare", ha scritto nella descrizione del video, mandando un messaggio a tutti i suoi seguaci.