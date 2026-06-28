Introduzione

È iniziato il conto alla rovescia per l'inizio di Wimbledon 2026, in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW dal 29 giugno al 12 luglio. Grande attesa per Jannik Sinner che vuole confermare il titolo conquistato un anno fa a Church Road, primo campione italiano di sempre ai Championships. Da Cobolli a Berrettini, tanti azzurri vogliono far bene all'All England Club, ma attenzione al neo campione slam Zverev e al sempreverde Djokovic. Tutto quello che c'è da sapere su questa edizione dello Slam inglese