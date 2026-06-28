Introduzione
È iniziato il conto alla rovescia per l'inizio di Wimbledon 2026, in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW dal 29 giugno al 12 luglio. Grande attesa per Jannik Sinner che vuole confermare il titolo conquistato un anno fa a Church Road, primo campione italiano di sempre ai Championships. Da Cobolli a Berrettini, tanti azzurri vogliono far bene all'All England Club, ma attenzione al neo campione slam Zverev e al sempreverde Djokovic. Tutto quello che c'è da sapere su questa edizione dello Slam inglese
Quello che devi sapere
Il torneo maschile
- Domenica 13 luglio 2025, ore 20.23. L'appuntamento con la storia per il tennis italiano, il momento in cui Jannik Sinner è diventato il primo azzurro a trionfare a Wimbledon. Si ripartirà da lì, con l'ambizione del n. 1 al mondo di confermare il titolo conquistato un anno fa. I Championships segneranno il rientro dell'azzurro a un mese dal Roland Garros e dal malore accusato al 2° turno con Juan Manuel Cerundolo. Sono stati giorni di duro lavoro per Sinner, arrivato a Londra dieci giorni prima dell'inizio del torneo;
- Se nella parte alta c'è Jannik, a guidare la parte bassa ci sarà Alexander Zverev che al Roland Garros ha spezzato il tabù degli Slam. A Wimbledon, però, c'è un altro tabù da sfatare visto che non è mai andato oltre gli ottavi di finale;
- Chi conosce bene i prati dell'All England Club, invece, è Novak Djokovic. Sette volte vincitore dei Championships, stavolta il serbo parte in sordina e con una testa di serie alta (n. 7 del seeding). Su questi campi, però, non va mai sottovalutato;
- La folta pattuglia italiana, però, non punta solo su Sinner. Flavio Cobolli riparte dalla finale di Parigi e dai quarti conquistati qui un anno fa; Matteo Berrettini, finalista nel 2021, torna in campo dopo il problema fisico accusato al Roland Garros. Vogliono far bene anche Darderi, Arnaldi, Bellucci e Sonego
Il torneo femminile
- Anche in campo femminile si ripartirà da un risultato storico, dall'incredibile 6-0, 6-0 rifilato in finale da Iga Swiatek ad Amanda Anisimova.
- Mai come quest'anno, però, il singolare femminile si preannuncia aperto a ogni pronostico. Nell'attuale top-10, solo tre giocatrici hanno raggiunto almeno una finale sui prati inglesi (Swiatek, Rybakina e Anisimova). Tutte le altre si sono spinte al massimo fino in semifinale, a partire dalla n. 1 al mondo Aryna Sabalenka che non conquista uno Slam dallo US Open dello scorso anno. Attenzione anche a Mirra Andreeva che arriva forte del trionfo al Roland Garros;
- E le italiane? Sono soltanto tre al via: Jasmine Paolini, Elisabetta Cocciaretto e Tyra Grant. Finalista nel 2024, la toscana vuole ripartire all'All England Club in una stagione segnata da risultati negativi e problemi fisici. La marchigiana, invece, vuole confermare quanto di buono fatto lo scorso anno, fermata al terzo turno da Belinda Bencic dopo una partita lottata. Grant, invece, giocherà il suo primo Slam in carriera dopo aver superato le qualificazioni.
Gli italiani al via
UOMINI
- Jannik SINNER (testa di serie n. 1)
- Flavio COBOLLI (testa di serie n. 9)
- Luciano DARDERI (testa di serie n. 14)
- Matteo ARNALDI (testa di serie n. 32)
- Matteo BERRETTINI
- Mattia BELLUCCI
- Lorenzo SONEGO
DONNE
- Jasmine PAOLINI (testa di serie n. 13)
- Elisabetta COCCIARETTO
- Tyra GRANT
Il calendario del torneo
- Lunedì 29 giugno, ore 12*: primo turno (maschile e femminile)
- Martedì 30 giugno, ore 12: primo turno (maschile e femminile)
- Mercoledì 1 luglio, ore 12: secondo turno (maschile e femminile)
- Giovedì 2 luglio, ore 12: secondo turno (maschile e femminile)
- Venerdì 3 luglio, ore 12: terzo turno (maschile e femminile)
- Sabato 4 luglio, ore 12: terzo turno (maschile e femminile)
- Domenica 5 luglio, ore 12: ottavi di finale (maschile e femminile)
- Lunedì 6 luglio, ore 12: ottavi di finale (maschile e femminile)
- Martedì 7 luglio, ore 12: quarti di finale (maschile e femminile)
- Mercoledì 8 luglio, ore 12: quarti di finale (maschile e femminile)
- Giovedì 9 luglio, ore 14.30: semifinali femminili
- Venerdì 10 luglio, ore 14.30: semifinali maschili
- Sabato 11 luglio, ore 17: finale femminile
- Domenica 12 luglio, ore 17: finale maschile
*orario italiano. I match sul Campo 1 inizieranno alle 14 italiane (dalle 12 nella seconda settimana) e sul Centrale alle 14.30 italiane (dalle 14 nella seconda settimana)
I punti in palio
- 1° turno: 10 pt
- 2° turno: 50 pt
- 3° turno: 100 pt
- Ottavi di finale: 200 pt
- Quarti di finale: 400 pt
- Semifinale: 800 pt
- Finalista: 1.300 pt
- Vincitore: 2.000 pt
Il montepremi del torneo
il montepremi per l'edizione 2026 di Wimbledon è di 64,2 milioni di sterline (circa 74,4 milioni di euro): parliamo di un aumento (il più grande a livello annuale nella storia del torneo) del 20% rispetto al 2025
- 1° turno: £80.000
- 2° turno: £126.000
- 3° turno: £185.000
- Ottavi di finale: £300.000
- Quarti di finale: £480.000
- Semifinali: £900.000
- Finalista: £1.800.000
- Campione: £3.600.000
Com'è andata l'edizione 2025
- Vincitore del singolare maschile: Jannik Sinner (battuto in finale Carlos Alcaraz 4-6, 6-4, 6-4, 6-4)
- Vincitrice del singolare femminile: Iga Swiatek (battuta in finale Amanda Anisimova 6-0, 6-0)
- Vincitori del doppio maschile: Cash/Glasspool (battuti in finale Hijikata/Pel 6-2, 7-6)
- Vincitrici del doppio femminile: Kudermetova/Mertens (battute in finale Hsieh/Ostapenko 3-6, 6-2, 6-4)
- Vincitori del doppio misto: Verbeek/Siniakova (battuti in finale Salisbury/Stefani 7-6, 7-6)
L'albo d'oro delle ultime edizioni
UOMINI
- 2025: Jannik SINNER (Ita)
- 2024: Carlos ALCARAZ (Esp)
- 2023: Carlos ALCARAZ (Esp)
- 2022: Novak DJOKOVIC (Srb)
- 2021: Novak DJOKOVIC (Srb)
DONNE
- 2025: Iga SWIATEK (Pol)
- 2024: Barbora KREJCIKOVA (Cze)
- 2023: Marketa VONDROUSOVA (Cze)
- 2022: Elena RYBAKINA (Kaz)
- 2021: Ashleigh BARTY (Aus)
Tutti i record di Wimbledon
- Più titoli in singolare: Roger Federer (8)
- Più titoli in doppio: Todd Woodbridge (9)
- Campione più anziano: Roger Federer, a 35 anni, nel 2017
- Campione più giovane: Boris Becker, a 17 anni, nel 1985
- Campioni con la classifica più alta (n. 1 del mondo): Bjorn Borg nel 1980, John McEnroe nel 1984, Pete Sampras nel 1993-94 e 1997-99, Lleyton Hewitt nel 2002, Roger Federer nel 2004-07, Rafael Nadal nel 2010, Novak Djokovic nel 2015, 2019 e 2021, Carlos Alcaraz nel 2023 e Jannik Sinner nel 2025
- Campione con la classifica più bassa: Goran Ivanisevic, n. 125 del mondo, nel 2001
- Ultimo campione di casa: Andy Murray nel 2016
- Maggior numero di vittorie in partite: Roger Federer (105)
Come seguire Wimbledon in diretta su Sky Sport e NOW
- Il terzo Slam dell'anno sarà in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW. La copertura editoriale di Sky sarà completa: più di 750 ore live con ben 11 canali di cui 6 interamente dedicati a Wimbledon.
- Oltre al ritorno dell'immancabile "Diretta Wimbledon", di ben due edizioni al giorno di Sky Sport 24 in diretta da Londra e lo studio "Sky Tennis Show", la novità sarà il "Behind the scenes", per vivere le emozioni del backstage.
- A raccontarvi il tutto la squadra di Sky Sport, con la partecipazione speciale di Boris Becker.
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