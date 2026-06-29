Ci siamo: è il giorno dell'inizio di Wimbledon , da seguire fino al 12 luglio tutto in diretta esclusiva su Sky Sport e in streaming su NOW . Ad aprire il programma sul Centrale, alle ore 14.30, sarà il campione in carica Jannik Sinner . Il numero 1 al mondo, al ritorno in campo in un match ufficiale dopo l'eliminazione al secondo turno al Roland Garros contro Juan Manuel Cerundolo, se la vedrà contro il serbo Miomir Kecmanovic. Sarà la quinta sfida tra i due (la seconda ai Championships), con Jannik che conduce nei precedenti per 4-0. Oltre a Sinner, per quel che riguarda l'Italia giocherà anche Luciano Darderi , in campo contro l'americano Quinn. Nel femminile, invece, fa il suo debutto Elisabetta Cocciaretto contro la cinese Wang. A chiudere il programma sul Centrale sarà Novak Djokovic .

Diretta Wimbledon per non perderti nulla

Diretta Wimbledon ti offre la possibilità di seguire i match live in contemporanea, punto dopo punto, rimbalzando da un campo all'altro per non perdersi nulla. Per i clienti Sky è inoltre disponibile Sky Sport Plus, dove seguire lo spettacolo delle grandi sfide maschili e femminili in modo più ricco, coinvolgente e semplice. Basta andare sul canale Sky Sport Tennis al 203 e, con il tasto verde del telecomando di Sky Q via satellite o il tasto interattività di Sky Glass, se connessi alla rete internet, accedere alle immagini in diretta dai campi di gioco dei tornei acquisiti da Sky, curate e realizzate da ATP e WTA e in più, nella sezione Classifiche, visualizzare in tempo reale il ranking di singolare ATP e WTA. Per i clienti NOW è disponibile Extra Match, il servizio che mette a disposizione canali aggiuntivi per accedere alle immagini in diretta dai campi di gioco, curate e realizzate da ATP e WTA.