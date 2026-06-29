Wimbledon, il programma di oggi: partite e orariwimbledon
A Wimbledon si parte con tre italiani in campo: Sinner affronta Kecmanovic alle 14.30 sul Centrale, Darderi se la vede contro l'americano Quinn mentre nel femminile c'è Cocciaretto. Qui il programma del Day-1. Il torneo è in diretta fino al 12 luglio su Sky Sport e in streaming su NOW
Ci siamo: è il giorno dell'inizio di Wimbledon, da seguire fino al 12 luglio tutto in diretta esclusiva su Sky Sport e in streaming su NOW. Ad aprire il programma sul Centrale, alle ore 14.30, sarà il campione in carica Jannik Sinner. Il numero 1 al mondo, al ritorno in campo in un match ufficiale dopo l'eliminazione al secondo turno al Roland Garros contro Juan Manuel Cerundolo, se la vedrà contro il serbo Miomir Kecmanovic. Sarà la quinta sfida tra i due (la seconda ai Championships), con Jannik che conduce nei precedenti per 4-0. Oltre a Sinner, per quel che riguarda l'Italia giocherà anche Luciano Darderi, in campo contro l'americano Quinn. Nel femminile, invece, fa il suo debutto Elisabetta Cocciaretto contro la cinese Wang. A chiudere il programma sul Centrale sarà Novak Djokovic.
Il programma di oggi su Sky Sport e NOW
SKY SPORT UNO (201)
- ore 11.45 - Studio Tennis Wimbledon
- ore 12 - Jodar (Spa) vs Gill (Gbr)
- ore 14 - Sky Tennis Show
- a seguire - SINNER (Ita) vs Kecmanovic (Srb)
- a seguire - Sky Tennis Show
- a seguire - Quinn (Usa) vs DARDERI (Ita)
- a seguire - Korparsch (Ger) vs Gauff (Usa)
- a seguire - Sky Tennis Show
SKY SPORT TENNIS (203)
- ore 11.45 - Studio Tennis Wimbledon
- ore 12 - Rublev vs Safiullin
- ore 14 - Sky Tennis Show
- ore 14.30 - SINNER (Ita) vs Kecmanovic (Srb)
- a seguire - Sabalenka vs Kostovic (Srv)
- a seguire - Wy (Chn) vs Djokovic (Srb)
- a seguire - Sky Tennis Show
SKY SPORT ARENA (204)
- ore 12 - Diretta Wimbledon
WIMBLEDON 1 - SKY SPORT 251
- ore 14 - Ruzic (Cro) vs Raducanu (Gbr)
- a seguire - Cilic (Cro) vs Medvedev
- a seguire - Linette (Pol) vs Andreeva
WIMBLEDON 2 - SKY SPORT 252
- ore 12 - Pegula (Usa) vs Vidmanova (Ce)
- a seguire - Zheng (Usa) vs Norrie (Gbr)
- a seguire - Auger-Aliassime (Can) vs Shevchenko (Kaz)
- non prima delle 17.30 - Korpatsch (Ger) vs Gauff (Usa)
WIMBLEDON 3 - SKY SPORT 253
- ore 12 - Jodar (Spa) vs Gill (Gbr)
- a seguire - Ruud (Nor) vs Hurkacz (Pol)
- non prima delle 15.30 - Jacquemot (Fra) vs Osaka (Jpn)
- non prima delle 17.30 - Krejcikova (Cze) vs Klugman (Gbr)
WIMBLEDON 4 - SKY SPORT 254
- ore 12 - Shapovalov (Can) vs Carreno Busta (Spa)
- a seguire - Li (Usa) vs Sonmez (Tur)
- non prima delle 15.30 - Quinn (Usa) vs DARDERI (Ita)
- a seguire - Frech (Pol) vs Kalinskaya
WIMBLEDON 5 - SKY SPORT 255
- ore 12 - Sorribes (Spa) vs Jimenes Kas (And)
- a seguire - Wang (Chn) vs COCCIARETTO (Ita)
- a seguire - Walton (Aus) vs Prizmic (Cro)
- a seguire - De Jong (Ned) vs Hijikata (Aus)
WIMBLEDON 6 - SKY SPORT 256
- ore 12 - Rublev vs Safiullin
- a seguire - Gaston (Fra) vs Tsitsipas (Gre)
- a seguire - Batusta Agut (Spa) vs Fonseca (Bra)
- a seguire - Nakashima (Usa) vs Pinnington Jones (Gbr)
Diretta Wimbledon per non perderti nulla
Diretta Wimbledon ti offre la possibilità di seguire i match live in contemporanea, punto dopo punto, rimbalzando da un campo all'altro per non perdersi nulla. Per i clienti Sky è inoltre disponibile Sky Sport Plus, dove seguire lo spettacolo delle grandi sfide maschili e femminili in modo più ricco, coinvolgente e semplice. Basta andare sul canale Sky Sport Tennis al 203 e, con il tasto verde del telecomando di Sky Q via satellite o il tasto interattività di Sky Glass, se connessi alla rete internet, accedere alle immagini in diretta dai campi di gioco dei tornei acquisiti da Sky, curate e realizzate da ATP e WTA e in più, nella sezione Classifiche, visualizzare in tempo reale il ranking di singolare ATP e WTA. Per i clienti NOW è disponibile Extra Match, il servizio che mette a disposizione canali aggiuntivi per accedere alle immagini in diretta dai campi di gioco, curate e realizzate da ATP e WTA.