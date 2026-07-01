Novak Djokovic non sbaglia nulla e conquista il 3° turno di Wimbledon. Il fuoriclasse serbo ha sconfitto per la 12^ volta di fila Stefanos Tsitsipas con il punteggio di 6-3, 6-4, 6-2 in un'ora e 40 minuti di gioco sul campo Centrale. Una partita giocata alla grande da parte di Nole, che ha conquistato i primi due parziali con un break per parte. Nel terzo set, invece, il serbo si è portato avanti sul 5-2 e ha cancellato ben due palle del controbreak quando è andato a servire per il match. Al 3° turno, Djokovic se la vedrà contro il francese Rinderknech. Soffre un po', invece, Daniil Medvedev, che ha vinto in rimonta contro lo spagnolo Merida. Nessun problema per Joao Fonseca (battuto De Jong in tre set) e per Auger-Aliassime (qui gli highlights della sua vittoria contro Prizmic). Continuerà, invece, giovedì 2 luglio il match tra Jodar e Carreno Busta, sospeso per oscurità nel corso del quarto parziale (con Carreno Busta avanti 2 set a 1).